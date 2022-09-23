娱乐吃瓜：能代步也能造势 明星们乘直升机做这些事

最近有报道称，一场未来空中交通革命正在酝酿中，而且新加坡就处在革命的前沿。话说电动垂直起降（electric vertical takeoff and landing，简称eVTOL）飞机或空中德士近年正火热，德国eVTOL飞机制造商Volocopter7月宣布，将于2024年在滨海湾经营VoloCity空中德士服务，让游客从空中鸟瞰各大旅游景点。

当越来越多传统飞机制造商和初创公司加入研发eVTOL行列，使用直升机通勤的费用有望下降。但目前，还无法负担这种消费的一般人，暂时只能通过媒体，羡慕那些富可敌国的富豪、巨星，乘搭私人直升机冲上云霄，自由来去。

中外大咖明星乘搭直升机做了什么事？快来看看！

成龙：收房后赶回片场

上个月，成龙现身中国杭州，引起媒体关注，网民热议，路人围观。原来他是刚买了新房，来到小区接收豪宅。不过，让一些人侧目的是，他是搭直升机去收房的！看网上发布的视频，知道他办完入伙仪式，在家里亲自下厨，招待宾客们饱饭一顿。过后他又匆匆离开，赶回去拍戏了。时间这么紧张，难怪他要搭直升机了。

不过直升机对成龙来说，何止是代步工具，还是很有用的拍戏道具呢！观众应该记得他在《警察故事3》里，从高楼跃上直升机的经典一幕，那可是用命换回来的。那也是他最惊险的电影场面之一。

Tom Cruise：半空站驾驶座宣传电影

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun：Maverick）不久前横扫全球票房，他在片中驾驶飞机的技术，以及参与的高危动作特技。令观众惊叹，60岁的偶像真是宝刀未老。他甚至自己开直升机参加在某海军基地举行的电影首映礼。

接着他打铁趁热，顺势利用《捍》所带动的热潮，发布一段预告《不可能的任务7》上集（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One）明年上映的宣传视频，让更多人佩服他的身手。他在视频里驾驶古董螺旋桨飞机，在半空于驾驶座上站立，仅以单手扶稳飞机，且神态轻松，如履平地。

吴京 / 吴镇宇：因拍戏萌生驾驶念头

另一位动作巨星吴京，曾被拍到半只脚站在直升机上，引起网民热议：“这个高度，这个姿势，一般人已经恐高腿抖了！”原来，他是参加妻子谢楠主持的真人秀《超级减肥王》，以“魔鬼教官”出场，让很多人忘不了他夫妻俩的荧屏首秀。有人说，这哪是参加节目，这根本是撩妻。

还有一次，他驾驶直升机参加新片见面会的视频流出，一身空军制服，一派轻松写意的样子，引起话题。网民说，他之前导演自己的战争片《战狼》系列，曾在特种部队待上18个月，连直升机都学会开，丝毫不是吹牛。据说他很有可能要拍一部有关飞行题材的电影，或让自己的直升机驾驶技术派上用场。会开直升机的不止吴京。在港剧《冲上云霄》中扮演“华人第一机长”的吴镇宇，因为爱上飞行，也萌生了考取直升机驾照的念头。据说他悟性高，仅用一个月就考到了执照。

王敏德：完成个人梦想 成就别人人生

追求“有型”的王敏德1998年开始进行直升机训练，同年在加拿大考获私人直升机师证，2000年再去美国考获商业机师证。接下来的十年，他开着直升机到处“实习”，累积经验花了他50万新元。2015年，他被正式雇用为执业机师。他驾驶直升机接载游客观光，其艺人身份特别受到注目。不少客人点名要求这位名副其实的“明星机师”亲自开机接载，他的公司于是推出一项“增值”服务，只要付出2700新元便可电召他担任机长飞行20分钟。

谈到做机师的趣事，他说，有一次载了一群人，其中一对男女带了个证婚人，就在直升机飞行的15分钟里完成结婚仪式。王敏德一路听着他们谈话，听到他们讲“一生一世”的誓词时，竟然感动到哭出来。他说，以自己的梦想成就别人生命中的大事，踏入另一个新阶段，“那是双重意义！”