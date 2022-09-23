“Tudum: Netflix全球影迷盛会” 邀粉丝线上狂欢

“TUDUM”（登登）！线上串流平台Netflix的这个开场音效陪你度过多少个追剧的夜晚？

第2届的“Tudum：Netflix全球影迷盛会”将在本地时间星期六（9月24日）早上10时线上开跑。连续24小时内，将有5场活动轮番上阵。首先是韩国节目拉开序幕，之后由印度、欧美与拉丁美洲地区的娱乐内容接力，最后是日本节目为盛会划下句点。

其中，本地观众所熟悉的韩国节目，将由崔珉豪（Choi Min-ho）及赵怡贤（Cho Yi-hyun）主持。影迷可以看到《鱿鱼游戏》（Squid Game）韩版《纸房子》（Money Heist: Korea – Joint Economic Area）《单身即地狱》（Single's Inferno）等人气节目的独家片段。而刚夺下艾美奖最佳导演的《鱿》黄东赫（Hwang Dong-hyuk）导演也会现身荧光幕前与影迷们交流互动。

“Tudum：Netflix全球影迷盛会”将在Netflix官方YouTube频道播出，播出详情如下：