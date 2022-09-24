玄彬魅力大 新片本地票房打败李政宰

韩国男神玄彬在本地魅力比另一男神李政宰大，没想到在韩国命运也一样！

近日多名韩国男神的电影在本地推出，包括玄彬的《机密同盟2》、李政宰与郑雨盛联合主演的《猎首密令》。玄彬在动作喜剧电影《机2》饰演朝鲜刑警到韩国捉拿国际罪犯，可说又酷又帅。《机2》9月15日本地推出，《猎首密令》早两周，在9月1日推出，不过《机2》票房却抢在前头，是21万元，《首》则是12万元。换言之《鱿鱼游戏》让李政宰事业再创巅峰，但票房魅力不及玄彬。《机2》是本地上周的冠军片，也暂时是今年唯一登上“周末票房”（Weekly Top 10 Movies）冠军的韩国电影。

“大叔”票房吃香

《机2》本地由Purple Plan发行，嘉华负责宣传，嘉华发行宣传负责人宋婷接受《联合早报》访问时说，希望《机2》有机会达40万元。

今年韩片本地暂居冠军的是“大叔”宋康昊的《紧急迫降》，票房75万元。马东石的《犯罪都市2》23万元；由是枝裕和执导，宋康昊与姜栋元等人演出的韩片《婴儿转运站》20万元。

《机2》韩国9月7日推出，入场人次超过514万，8月10日推出的《猎首密令》则超过433万，玄彬赢了李政宰。胖大叔马东石的《犯罪都市2》在韩国暂居冠军，不仅打败一票男神，还打败好莱坞“不老男神”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）。可见，不论是在本地或韩国，外形不怎么样的“大叔”，竟然比较吃香。