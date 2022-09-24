昆凌罕谈孩子 “喂宝宝被咬伤” 赞老公“这点”拿手

周杰伦妻子昆凌日前出席活动，除了分享私下的育儿生活，还透露前几天发生大地震时，自己与老公各自迅速地抱起一个孩子，接着笑说：“一个还在婴儿床上。”

昆凌5月产下小公主Jacinda，正式荣升三宝妈，坦言曾因亲喂造成乳头受伤：“一段时间久了，就是会遇到这种状况，所以这时候你就想要改瓶喂，然后瓶喂到已经又都好了的时候，你又想要回来到亲喂。”一直亲喂、瓶喂交替。也认为不管是亲喂或是瓶喂，都是好妈妈。

她觉得很累的时候，也会让老公帮忙泡奶、喂食，还称赞老公是个很好的拍嗝工具：“男生的手比较大，所以小孩很快就可以把嗝给打出来。”夫妻俩于是分工：一人泡奶，一人拍嗝。

她透露对于三个孩子有各自的教养方式，7岁大女儿“小周周”很有个性，现阶段已经很会表达想法，有时候还会吐出人生大道理：“她那天钢琴展要穿得很漂亮，我们说：‘你要穿这样才会很漂亮。’她说我漂亮又不是给别人看的。”让昆凌立马被说服，笑说：“我觉得自己被上了一课！”

被问到前几天地震时的反应，昆凌透露：“我跟小朋友抱在一起，然后躲在一个安全的梁柱旁边，全家人抱在一起。”她和周杰伦各自抓起大女儿和儿子，不小心遗漏了小女儿，笑说：“漏一个！一个还在婴儿床上。”