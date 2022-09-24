段伟明出院回家 邻居朋友纷送暖

截肢之后，“阿财”段伟明悄悄出院回家了！

《新明日报》连日报道段伟明因今年中车祸脚伤，加上潜在的糖尿病，伤脚引发细菌感染，从9月初，他就在医院进进出出近一个月，前后入住三间医院。

后来，因伤口痛得再也无法忍受，伟明接受医生嘱咐，进入国大医院，锯掉左小腿保命。术后，伟明因疼痛彻夜难眠，身心皆受到折腾。

星期四（9月22日）下午，伟明居然静悄悄办出院手续，《新明日报》记者获悉，赶忙去问候伤势，伟明受访表示：“我入住的是六人病房，不知道要住多久，这也是一笔费用，在医院一直睡不好，从早到晚除了吃饭、运动就是躺在床上。躺了多天，脊椎开始感觉酸痛，虽然有动动手脚、转转脖子，但还是非常辛苦，晚上又常失眠，我忍不住跟医生说：‘就算死，我也要死在自己家里’，院方本来不准，但经过观察、了解，最后批准我出院。呵呵，那一刻，我开心到不得了！”

面对剧痛，他难免胡思乱想：“我以为自己这一次‘过不了’啦，内心默默地跟已去世的爸妈讲，来，随时来找我吧，带我去另一个世界继续陪你们……”

左邻右舍知道伟明回家了，热情地上门来，送补品、给红包，连楼下的居民也来送温暖，有些居民将心意放在门口就离开。

“吃的食物是邻居送的，有些都没有留下名字，食物放在门口就走，我都来不及道谢，我也不知道要说什么，只能说：谢谢！”

陌生嫂推他回家

近乎失联的老同学、好朋友竞相联系伟明，说要赞助电动车，而伟明说他有轮椅、拐杖，就足够了。

“推轮椅去咖啡店喝咖啡时，认识和不认识的人都问候我。‘你没事吧？’、‘你的脚怎么样？’、有位阿嫂见到我坐轮椅，还好心推我回家。”

周遭人士涌现的温情，让伟明很窝心，但他仍希望凭一己之力推着轮椅行动，“我必须学习、也必须接受，不能每天都希望有人来推着我走。”

陌生嫂好心推段伟明回家。（受访者提供）

现任女友是强大支柱

他从巴刹推着轮椅回到自己的家，大约半小时的时间，便已汗流浃背。

伟明自认个性很顽强、但截肢后这些日子，眼泪都不知流了多少次。他自嘲：“可能年纪大了，承受不了压力，以前总认为男人哭泣是非常懦弱的行为，但人生总有七情六欲，不哭，只是未到伤心处吧。”

现任女友一直是他背后的强大支柱：“她说，你只要开心的活下去，一定要把自己调理好，不要再让我为你担心了......”

失联老同学接他出院

让伟明意外的是截肢消息见报后，几十年未联系的圈内外朋友、甚至同学都找上门来。“当中有个30多年交情的中学同学林和顺，一打电话来就是‘骂’我一顿。出院当天，他来载我，甚至帮我约当年在学校一起念书的‘九壮士’，说一起约咖啡店喝茶！”

伟明说: “是，回家终于能好好睡上一觉，睡饱了， 60%的元气回来了，其他40%，给我一点时间，我会努力的。”

“回家真是太舒服了，感觉自己无拘无束！”不过，他会定时回医院复诊、清洗伤口、敷药。

声称很“铁齿”的他，非常感谢在他入院后，为他伸出援手的前雇主吕先生：“我前后帮他打了八年工，这一次我入院，老板亲自打电话问候我，还帮我支付医药费，这样的老板去哪里找！”