黄圣依晒藏头诗“各自安好” 富商夫呼应“相见不如怀念” 网：离婚了？

（北京讯）以周星驰电影《功夫》走红的中国女星黄圣依，常与富商老公杨子公开晒恩爱，七夕情人节两人各自在微博发文标注对方，看似正常操作，却被发现两篇文案藏有玄机，疑似用藏头诗暗示离婚。

黄圣依2005年和周星驰公司闹翻后，杨子开影视公司帮她撑腰，两人也传出曖昧。因杨子已婚身分，让黄圣依深陷小三疑云，直到2015年杨子才证实早在2004年就与前妻陶虹离婚，同时坦承和黄圣依已于2007年领证结婚。他解释，当初为了顾及他和前妻所生女儿的感受，才会一路隐瞒。黄圣依被“扶正”后，逐渐公开人妻、人母生活，不避讳秀出2个儿子，也常和杨子一同上节目，近年还热衷夫妻合体直播带货。

8月4日七夕下午，黄圣依在微博贴出：“岁月打磨着青春，月老撮合着姻缘，如果倾诉着遗憾，歌声吟唱着曾经，各异生活炫五彩，自古英雄出少年，安之若素少女心，好运前程话古今。七夕快乐，新开始、新啟程！”杨子也同步贴文：“相识相知相恋相守，见面见心见情见性，不急不躁不喜不悲，如诗如画如风如影，怀玉怀春怀柔怀恋，念你念我念景念情。七夕快乐，新开始、新旅程！”

看似夫妻同心的文案，有网民看出藏头诗似乎暗示离婚，黄圣依为“岁月如歌，各自安好”，杨子则为“相见不如怀念”。加上两人都只放自己的独照，而非夫妻合照，更加令人玩味。

网民在两人微博下方留言询问皆未获回应。夫妻俩近日还一起直播，让人如雾里看花。“黄圣依杨子微博藏头诗”成为热搜话题，外界除了等待两人正式官宣，也有人笑说，两人会不会没仔细看文案就直接发了。