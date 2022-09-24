郑惠玉被批念台词口齿不清 陈丽贞开口维护：别挑剔

目前正在热播的悬疑剧《黑天使》，观众认为阿姐郑惠玉在讲台词时口齿不清，陈丽贞开口维护阿姐：不能这样挑剔……

陈丽贞说：“她拍这部戏已经很辛苦了，除了主戏有很多场戏，同时饰演律师也有很多台词要背。所以有时候精神不好或者睡眠不足的话，舌头会打结。”

对于自己在剧里饰演的角色也大受好评，她对此表示非常开心，并期待再遇到伯乐能欣赏她，找她饰演更具有挑战的角色。

剧里的丽贞一改近年来的妈妈形象变身天才调查员Alex，且常常乔装成各行各业，帮律师何紫媛（郑惠玉饰）查案。

“体能是最大的挑战，因为除了乔装打扮，我还要骑电单车、跟坏人搏斗，所以当我接到这个角色时，就做了很多体能上的准备功夫。刚好在拍这部剧的时候有一个30天的热瑜伽挑战，所以在这30天内，只要我没有拍戏，就会去上两堂课。”丽贞姐非常开心，表示最终挑战成功！

所谓人老心不老，丽贞姐也说其实心态很重要，“人活着就是一种心态，因为我们不会每天都顺心如意！”

最怕患失智症

丽贞姐也很欣慰自己至今都没有患上冠病，“从《卫国先锋2》到现在，身边的演员和工作人员都陆续确诊。虽然有点担心，但我觉得只要维持好免疫力就行了。”

丽贞姐也分享她人生中最怕的病痛是患上失智症，“失智症对演员来讲就代表着你完全不能够再演戏。”

“所以我觉得活到我们这个年龄能够出去（走动）就出去。”

丽贞也表示，拍戏这么多年，最大的遗憾是没拍过古装戏。“我在想如果有一天我演古装戏里的皇后或者太后的话，我会非常兴奋！”