71岁汤兰花差点病危离世 卷入马国“五一三事件”自责“历史罪人”

71岁的台湾资深女星汤兰花，18岁时以电影《负心的人》打响知名度，从电影圈一路演到电视圈的她曾红极一时。原本已经息影多年的她，最近出席电影《五月雪》记者会，又为“2022世界民族电影节”代言站台，驻颜有术的容貌唤起粉丝们心中的回忆。

记者会上，导演朱延平夸汤兰花是原住民之花，两人当了几十年的邻居，大家时常一起吃饭聊天，直到汤兰花4年前搬到竹北。

朱延平透露汤兰花买房眼光精准，当时曾经劝他卖掉台北的房子，和她一起搬去竹北的绿色建筑。才4年，汤兰花买下的房子价值已经翻了二三倍。他形容汤兰花的新家美轮美奐，一走进社区就见绿色植物，有如接近大自然。

汤兰花退隐后经营直销商，疫情期间也没闲着，不但开始接触跳舞，还学用线上开会等科技产品。她因为压力太大、过于疲劳，一度身体不适，连床都下不了，险些撒手人寰。她解释，自己从小就有严重气喘，严重的话可能命危。他后来学会释放压力，并坚持每天运动、吃保健食品，身体状况才大为好转。她仍热爱工作，每天不断学习新事物，以此保持年轻。

143人看了她电影“走出戏院”丧命

汤兰花1969年演出电影 《负心的人》，并演唱同名主题曲，造成全亚洲轰动。当年马来西亚爆发“五一三种族冲突事件”，大批进戏院观赏 《负》的观众，在电影散场后遭到攻击，据说很多人尸骨无存，最终死亡人数官方登记为143人，但真实数字已不可考。

对此，汤兰花悲痛地说：“我是历史罪人。”

曾以《南巫》勇夺金马奖最佳新导演的马来西亚导演张吉安，为了了第二部剧情长片《五月雪》来台。剧情透过一个戏班、两代女人的遭遇，还原当年惊天动地的马国历史冤案“五一三事件”真况。记者会邀来久未公开露面的汤兰花站台，一回忆当年“五一三事件”惨案，她泪水盈眶：“观众因我而死。”一生难过遗憾无法磨灭。

全片在马来西亚拍摄的《五》，藏有台湾电影《负心的人》的精彩片段，“18岁的汤兰花”与“1969年台北车站”，都在片中亮相。《负》当年在新马上映万人空巷，民众为争睹汤兰花风采涌入戏院，可惜后来有人难逃悲惨命运。汤兰花原本今年想随电影拍摄赴马国悼祭，却因疫情只得暂缓。

导演张吉安说：“对很多马来西亚华人来说，听到《负心的人》，就会想到“五一三事件”。”他去年赴台担任金马奖评审，特别私下联络汤兰花。汤兰花得知自己53年前的成名作，将会在他的新片中出现时，震惊不已，“我以为大家都忘记我了。”

万芳、郑人硕参演的《五月雪》正进入后制，预计2023年上映。