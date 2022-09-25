三姐弟要勇敢 Three Siblings Bravely

Viu 25日上架

主演：李荷娜、林周焕、王嫔娜、金昭訚、李太成、金承洙、李有镇。探讨韩国家庭的“爱情与战争”，女主角作为家中长女，为了家庭不得不作出让步；男主角身为长子，成为娱乐圈顶级明星后赚钱养家，讲述两人相遇后相爱的故事。

打开话匣子的街道

8频道 晚上10.30

说到勿拉士峇沙、武吉士，你会联想到什么？在几公里范围内，可以找到著名的海南鸡饭，充满异国风味的中东料理，还有让人垂涎三尺的马来饭。这些美食的背后都有各自精彩的故事，鸡屎藤和黑果怎么成为桌上佳肴呢？让节目主持人带你一起去探究竟。

沙子宫殿

Ｕ频道 晚上9.00

博佑意外落入河里，送院后昏迷不醒。博钧认为丽拉欺骗博佑的感情，并报复丽拉。经林薇一番劝解，博佑决定去见丽拉，却遭普辰和博钧阻止。彭森帮博佑逃脱，暗自希望他永远不再回家。

钢之炼金术师：最后的炼成 Fullmetal Alchemist:The Final Alchemy

Netflix，已上线

日本科幻电影，2017年由人气动漫拍成真人演出电影，相隔5年推出分上下两集的完结篇《复仇者斯卡》《最后的炼成》，由山田凉介、本田翼、藤冈靛及本乡奏多等主演。在史诗般的完结篇，艾尔利克兄弟漫长曲折的旅程告一段落，接着兄弟要应对席卷全国的不寻常威胁。