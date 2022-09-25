王心凌陆综刚首播就喊停 网民怀疑有内情

（综合讯）王心凌征战《乘风破浪的姐姐3》勇夺C位成团后，继续和阿Sa、阿娇、吴谨言和黄小蕾参加浪姐衍生综艺《星星的约定》。节目16日首播再度引爆热潮，原定前天（23日）播出第二集，却临时宣布“因介质（硬碟）损坏”停播，让网民感到错愕，纷纷议论是否与胡彦斌预告被打马赛克有关。

《星星的约定》在湖南卫视和芒果TV双平台播出，集结王心凌、阿Sa、阿娇、吴谨言和黄小蕾五位姐姐，以寻找和重聚为主题，结伴前往风景秀丽的云南，体验当地风土民情，每集还有姐姐们的圈内好友及《披荆斩棘的哥哥》成员当嘉宾，例如首集请到郑恺和汪东城，吴克群和张栋樑也会在之后出现。

但是23日观众期待收看第2集，却等来制作单位的致歉函：“非常抱歉地通知关注和喜爱《星星的约定》的观众朋友们：因介质损坏，原定今天19:30播出的节目将推迟与大家见面。真诚地向大家致歉！我们正在尽最大努力修复中，后续节目播出的具体时间将另行发布，还请耐心等待。再次感谢理解与支持。”

此前网路已盛传《星星的约定》预告中出现胡彦斌却将他打码，甚至有人接着爆料他也因涉嫌嫖娼被抓。不过他的粉丝随即澄清网路传被打码的截图是某个网民的修图，被多个营销号转发造谣，而且中国官媒微博都还搜得到胡彦斌，可见他并未出事。