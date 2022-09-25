甜点业冲出本地 欧萱日本开店暂不接戏

冲出本地，阿姐欧萱研发个人品牌，将甜点生意版图扩展到日本去！

与日本挺有缘的阿姐欧萱，已是第四年担任日本高崎市宣传大使，9月才飞一趟日本，也在当地设立日本甜点店！

当上日本高崎市宣传大使，欧萱以“幸福”形容心情，“高崎市政府给予我的重视和爱是无法形容的。他们把我当家人看待。能够继续跟他们合作，当宣传大使，我非常开心，往后会有更多的计划。”

日本顶尖设计师负责包装

甜点生意跨出国外，生意版图扩展到日本，真得恭喜她，生意契机与缘起是什么？筹备了多久？

欧萱说了“谢谢”，表示很高兴也很期待，当然也会有压力，日本甜点店Once Upon A Time（暂名）筹备了近九个月。

“每一个创作与配方都由我自己设计。坦白说，我从没给过自己什么时间限制，开店也不是计划好的事，主要是看机缘巧合，有时候周遭环境与变化会让你做出预料之外的事情。认识多年的日本朋友说‘不如在日本也开始你的品牌’？就这样开始筹备。”

合作的商业伙伴有两人，都是当地人，欧萱对个人甜点品牌要求挺高，品牌与包装设计由顶尖设计师Naonori Yago负责。她最近飞去日本主要是与对方和相关部门开会。

甜点风格新日会截然不同，她希望确保每个月都研发出新的甜点推出市场。

不做比较 树立风格

觉得市面上的甜点店竞争强吗？如何做到出奇制胜？

“竞争很强啊。但我不会去做任何比较。重要的是找到自己的风格，做好自己该做的就对了。”

寓工作于娱乐的欧萱，飞到日本最享受的消闲活动也是找美食、逛甜点店，两个字：“取经”。

“我也喜欢离开城市生活，到那里吸取灵感。”

欧萱与日本著名甜点大师小山进（Susumu Koyama）欢喜相聚。（受访者提供）

重拾画笔

生意之外，会否有接戏的打算？欧萱回说：“现在还是想要把注意力放在店上，毕竟也要进军新的市场，是必须做好准备的。”看来渴望看阿姐拍新剧的粉丝只能等一等了。

记者问她，比较生意、演戏与导戏，何者更令她有满足感？

“只要是具创作性质的工作，我都会很享受。”她透露最近也开始画画，重拾画笔觉得很开心，好久没画了。