从事公益事业 何永芳拒演负面角色

投放更多时间从事公益事业，女星何永芳复出拍剧，拒演负面角色。

她受访时告诉《新明日报》，希望在一对儿女面前树立起一个正面形象，积极做公益活动，就是希望自己能给社会赋予更多正能量与关怀。

“曾有个角色要演绎一个富婆包养小白脸，我婉拒了。”眼前的永芳脂粉未施，五官清丽可人。

最近，她参与新剧《黄金巨塔》演出，这是她三年后再接拍新剧，演一个总裁夫人，也是个疼惜孩子的好妈妈。

先前有个角色演一个中年熟男的妈，她没说什么，传了一张自己的近照给选角工作人员，对方一看就打住想法。

永芳冻龄，25年前穿过的旗袍至今都能穿，依然纤腰细腿，身材窈窕，“其实我并不排斥演‘妈妈’，像闺蜜碧仁接的《你的世界我们懂》，诠释对孩子那种无私奉献的妈妈，我绝对乐意去演出。”

策划兼演出 黄碧仁调侃：找你最划算

永芳最近才携手名嘴陈建彬主持“恒顺再度启航慈善晚宴2022”，为慈善晚会筹得20多万，她一人身兼多职，既是策划、主持，也表演歌舞，担任起筹款重任，样样亲力亲为，“压力很大，挑战也很大，但为做社会慈善公益活动，我非常乐意！”

“碧仁还取笑我说，找你最‘划算’，你又会策划又会唱歌也会主持，帮主办方省很多。”永芳笑说。

当然捧场的星友不少，有郑各评与儿子凯介、张耀栋、沈炜竣，当然少不了闺蜜黄碧仁。

（左起）郑凯介、张耀栋、何永芳、黄碧仁、郑各评、沈炜竣合照。（受访者提供）

儿女无意上亲子节目

自从成立自媒体，素颜也明眸皓齿的永芳受到保养与美容厂商青睐，秘诀只有二字：“自律”，除了注意饮食、运动，心态良好也很重要：“气质是从内心散发出来的。”

永芳结婚多年，育有一女一子，她向记者出示照片，爱女17岁，长发披肩，仿如阳光少女；14岁的儿子挺俊朗，乍看有点像影坛型男彭于晏，但她说儿女不当星二代：“两个孩子都很内向，对娱乐圈一点兴趣都没有。”早前有亲子节目邀约，儿女无意出镜，只能婉拒。