林青霞现身香港中文大学开讲 气色红润难掩明星光芒

（香港讯）67岁的林青霞嫁给邢李㷧后淡出演艺圈，除了在家相夫教子外，她也醉心于写作，从2014到2020年间共出了《云去云来》《窗里窗外》和《镜前镜后》，并且也会在专栏中分享生活大小事。

在疫情期间，林青霞和著名翻译学者好友金圣华教授一起撰写了新书《谈心——与林青霞一起走过的十八年》，两人星期六（24日）一起现身香港中文大学举办文学讲座。

金圣华教授是法国巴黎大学的文学博士，目前是香港中文大学翻译系系主任，她和林青霞认识18年，两人在各自的领域都是女强人，透过香港影剧记者牵线结识，之后一路相知相惜至今。

林青霞在书序中写道：“她以文人的视角，贴心的书写我与她在一起的生活点点滴滴，阅读她的文字让我感觉温暖舒适，励志得来有幽默感，真实得彷彿身历其境，像是看别人的故事，忘了我是谁。突然又想起，那是我，是我的一面镜子，于是我天天期待这面镜子的出现。”

在文学讲座上，林青霞身穿白色衬衫和及膝长裙，气色红润，气质出众，虽已过着半退休的日子，但依旧难掩明星光芒。除了文学讲座以外，现场还有一个小型展览，包括林青霞近年来的手稿、摄影作品和画作，其中还有林青霞亲手写给医护的手稿，文末还附上她的口红唇印，为在前线抗疫的医护人员加油打气。