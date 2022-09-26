当年非法营业卡拉OK被控 段伟明难忘金银姬情义相挺借钱交罚款

本地资深艺人“阿财”段伟明饱受糖尿病折磨多年，本月初因病情恶化入院切除左小腿，术后住院超过两周，上周四（9月22日）出院回家。段伟明前天（24日）接受《联合早报》访问时说，回家之后每天须要注射胰岛素，他也乖乖按照医生的嘱咐一天定时打三针。

他说，住院截肢的报道刊登之后，连日来接到许多慰问短信和电话，其中一通电话是认识多年的金银姬打来的，“我们这几年少联系，金姐是在报道刊登约两天后打给我，她边说边哭，挂电话前要我好好照顾自己。她是心痛我这个小弟，金姐完全当我是弟弟。”

段伟明告诉记者，1980年代后期曾跟金姐一起合作本地剧《四代同堂》，当时两人还不是很熟络，之后段伟明因开卡拉OK酒廊未持有执照非法营业被控，出庭前他跟金姐借钱交罚款，金姐二话不说情义相挺，他事后三个月还钱；即使过了30多年，金姐当年的恩情，至今让段伟明铭记于心。

谢绝艺人筹钱好意

段伟明还说，本地资深媒体人管雪梅、金姐和一些本地艺人想为他筹钱，但他已经谢绝大家的好意，“哪怕是两块钱，也是一份人情，这份人情我还不了。”他直言自己平时开销不大，一天10元够用，三餐无须大鱼大肉，“我的生活可以很简单。”

推轮椅两天左手酸痛

段伟明出院之后曾尝试自行推轮椅到住家附近的熟食中心用餐，两天下来左手酸痛，他称，之前走过去大概5分钟，现改由轮椅代步，用了约25分钟。

“慢慢推，路又不平，上下斜坡要抓住栏杆。有好心人想帮忙，但我希望自己来，因为明天没人帮忙怎么办？后天怎么办？”

他透露朋友有一个电动轮椅想给他：“那是他妈妈以前用的，不过我说真的不用了，因为我已经缺乏运动很久了，我怕我再不动会出事。推轮椅就当是运动，慢一点无所谓，但遇到想要帮助推我一把的人，我心存感激。”

至于何时装义肢？段伟明说，医院的说法是几个月后，有待他的伤口康复，左脚的情况稳定了，再视情况而定。

虽然伤口还是会隐隐作痛，但他若忍得住痛就不吃止痛药，现在每天在家会做一些简单的复健运动，尝试拄着拐杖走路，“站都站不稳，要先练习平衡感。”