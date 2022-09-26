首演Netflix《黑暗荣耀》 宋慧乔首次挑战黑暗角色

Netflix全球粉丝线上活动Tudum周六（9月24日）在Netflix YouTube频道举行，为观众介绍Netflix来自世界各地的120多部精彩作品。率先登场的是韩国作品预告，《鱿鱼游戏》在艾美奖写下纪录，让世界各地的观众期待更多韩国影视作品。

女神宋慧乔将首次登上Netflix，新剧《黑暗荣耀》也是她首次挑战黑暗的复仇角色。她饰演小学教师，高中时遭受霸凌而退学，之后一直等到加害人结婚生子，对方孩子上小学，她成为孩子的班主任后，痛快地向加害人展开复仇行动。这是宋慧乔与金银淑编剧继《太阳的后裔》后二度合作，是否能再造辉煌成绩？女神与小13岁的男主角李到晛剧中关系又是怎样？莫非又是姐弟恋？

不少夯剧明年迎第二季

凭《黑道律师文森佐》人气高涨的全汝彬则不再复仇，而是要寻找失踪的男友。她主演的奇幻惊悚剧《天外谜踪》10月7日播出，讲述她将与男友结婚之际，男友突然离奇地消失了，她透过外星人的帮助，逐渐接近真相。

其他影视作品有崔珉豪和蔡秀彬主演，以时尚行业为背景的爱情剧《闪耀国度》；金裕贞主演的纯爱剧《20世纪少女》；金英光主演的惊悚电影《命定之人》。深受欢迎的Netflix原创剧《D.P：逃兵追缉令》《甜蜜家园》《僵尸校园》《地狱公使》，也会在明年迎来第二季。

《鱿鱼游戏》独家视频曝光，预告李炳宪是第二季的关键角色。（视频截图）

《鱿鱼游戏》导演黄东赫送上独家视频，预告第二季内容。视频中，一个男子提着一袋金鱼回到家中，把金鱼放入鱼缸，男子慢慢露脸，是李炳宪。黄东赫之前接受媒体访问时已说，在首季饰演游戏负责人的李炳宪会在第二季回归，这次送上视频，似乎预告着李炳宪是第二季的关键角色。

刘在锡李光洙再联手

刘在锡（中）和李光洙（右）再次携手，带着排球女将金软景走访韩国各地的匠人。（互联网）

综艺节目也精彩，除了今年播出时引起热烈讨论的素人恋爱节目《单身即地狱》将有第二季，也会有两个新节目。

刘在锡和李光洙再次联手，这次搭档韩国排球女将金软景，三人将在《韩国No.1》走访韩国各地的匠人，体验传统文化。《体能之巅：百人大挑战》是一场体力竞争赛，100名身材健壮的男女将进行搏击、拔河等体能项目，看谁存活到最后，格斗选手秋成勋也是参赛者。