林俊杰巡演 5对288元门票送早报订户

（本报讯）时隔三年，歌王JJ林俊杰将启动全新世界巡演“JJ20”，迈向出道20周年的里程碑！林俊杰将于11月4日及5日登上新加坡国家体育场的舞台。新加坡作为演唱会首站，有着“从原点出发，唱响世界”的意义。这次巡演还包括12月3日台北桃园国际棒球场，12月18日吉隆坡武吉加里尔国家体育场等。

这些年，林俊杰带来超过百场演唱会舞台，2018年至2021年的“圣所世界巡回演唱会”，从线上到线下的68场演出，超过160万人共襄盛举。即使冠病疫情暴发，林俊杰也继续通过“圣所Finale终点站”线上演唱会，以及“JJ林俊杰After The Rain”慈善演唱会与歌迷见面。

这次别具意义的20周年演唱会，主办单位准备5对（每张价值288元）的Cat 2演唱会门票送给5名幸运的《联合早报》订户。只要上网：bit.ly/jjlin20，或扫描QR码，点击“报名参加”并回答相关问题，就有机会赢得一对门票。活动截止日期是：10月9日（星期日）晚上11时59分，5名幸运读者将最迟于10月11日（星期二）收到电邮通知。

演唱会门票通过ticketmaster.sg公开发售。门票分：348元、288元、228元、188元、148元（*未包括4元行政费）。目前11月5日的门票已售罄，11月4日的还剩少许，可拨打订票热线：31588588 或到全岛Singpost购票。