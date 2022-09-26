送儿女读名校 艺人砸钱不手软

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一般父母都会为孩子慎选学校，明星父母不例外，有不少艺人不惜砸钱让儿女就读国际学校，出国念贵族学校，为的是让孩子接受精英教育。

王祖蓝和李亚男夫妇送女儿到上海耀中国际学校念幼稚园。

王祖蓝女儿幼儿班学费约5万元

放眼中国演艺圈，备受明星偏爱的国际学校包括：北京德威英国国际学校（那英的儿子、田亮的女儿）、北京私立汇佳学校（黄磊和孙莉的女儿）、北京加拿大国际学校（杜江和霍思燕儿子、姜文的儿子）、上海宋庆龄学校（陆毅的女儿）等。除此之外，近年有不少香港艺人为了演艺工作举家移居中国大陆，上海更成了不少港星的聚居地，当中有好几位愿意花钱让孩子入读名牌国际学校，上海耀中国际学校便是热门首选。据悉，就读该校的星二代包括陈小春和应采儿大儿子Jasper以及郑希怡的女儿梁浸浸；最近，王祖蓝和李亚男的大女儿Gabby也进了该校的幼稚园。根据网上资料，该校三四岁班的学费超过25万元人民币（约5万新元），中小学全年学费则近34万元人民币（约6万8200新元）。

导演王岳伦和前妻李湘的女儿王诗龄目前在有“公主母校”之称的博奈顿女校就读。

赵文卓爱女就读“全球最贵学校”

若说孩子在国际学校里的同学可能是某企业的二三代，那在贵族学校念书，想必能结识的便是出自王室贵族或家庭背景显赫的同学。为了让女儿赵紫阳得到最好教育，中国武打明星赵文卓2019年将爱女送到被公认“全球最贵学校”的瑞士罗西学院升学，据悉台湾综艺大哥胡瓜的女儿胡盈祯（小祯）当年也在该校就读。罗西学院的校友身家都相当惊人，小祯曾在《康熙来了》提及，她的同学基本都是王室贵族和企业接班人，包括印度公主、石油大亨的孩子和俄罗斯大鳄的小孩。

乐坛天后王菲和前夫李亚鹏的女儿李嫣，2019年远赴瑞士就读布索里贵族中学；中国导演王岳伦和前妻李湘的女儿Angela（王诗龄）目前则在有“公主母校”之称的博奈顿女校就读。

李嫣（左图左二）就读的布索里贵族中学（右图）拥有豪华的校舍及宽敞宿舍，新颖设施一应俱全。

星二代海外升学 校友非富则贵

罗西学院（Institut Le Rosey）

寄宿学费：9万4500-13万2000瑞士法郎（约13万8000-19万3000新元）

罗西学院创建于1880年，是瑞士最古老的私立贵族寄宿学校，学校实施英法双语教学，提供高小至高中课程，学生年龄在8至18岁之间，在高中可选读国际文凭高中课程或法国业士文凭，全校的师生比例大概是一比五。

学院校区就像一座神秘的超级豪奢古堡庄园，有着春季夏季学区之分，占地28公顷，一区位于瑞士罗勒日内瓦湖畔的豪华庄园，另一区位于冬季阿尔卑斯山脉滑雪圣地格施塔德。校园内设有各类运动场地以及可容纳千人的音乐厅等设施，学生能学马术、滑雪、高尔夫或射击等共25项运动。据悉，60%以上学生都懂至少一门乐器或唱歌，每周一次的私人音乐课程的年度费用为3600瑞士法郎（约5300新元）。

目前全校共约有400名寄宿学生，一个国家学生的比例不得超过学生总数10％，估计有来自70国的学生在此就读，仿佛一个小型联合国。罗西校纪严格，学生不得擅自离校，且全校禁烟，学生一旦被发现喝酒和吸毒即被开除。

知名校友包括比利时前任国王Baudouin（博杜安）、西班牙前任国王Juan Carlos I(胡安·卡洛斯一世）、已故披头四乐团主唱John Lennon（约翰连侬）的儿子Sean Lennon（西恩连侬）等。

布索里贵族中学 （College Alpin International Beau Soleil）

寄宿学费：11万5910瑞士法郎（约16万8000新元）

王菲与前夫李亚鹏的女儿李嫣在北京念完小学之后年就到布索里贵族中学念书。该校1910年建校，是瑞士最古老的私立寄宿学校之一，位于瑞士威拉尔·苏·罗伦（Villars-sur-Ollon）。该校的学生来自50个国家，年龄在11至18岁之间，每个国家学生不得超过总人数的10%，全球只提供280个名额。学校拥有豪华的校舍及宽敞宿舍，新颖设施一应俱全，包括多个室内外运动场、健身室、攀石场以及望着阿尔卑斯山美景的特大平台。

记者上网查询，2022－2023年度学费与课外活动、户外教学等须付费用超过14万瑞士法郎（约20万新元），单单校服配套近6000瑞士法郎（约8780新元），每名学生的校服会植入电子芯片，以便校方洗衣室清洗之后归还。

校友也非富则贵，包括王室成员丹麦玛丽王妃、康城影后Charlotte Gainsbourg（夏洛特甘斯柏格）、法国奢侈品牌爱马仕家族等。

博奈顿女校 （Benenden School）

寄宿学费：4万3503英镑（约6万7500新元）

中国亲子实境节目《爸爸去哪儿》捧红不少星二代，转眼第一季至今已过了九年。中国导演王岳伦和前妻李湘的女儿王诗龄当时圆嘟嘟的可爱模样受到不少关注，现已12岁的王诗龄目前就读英国的博奈顿女校。该校创立于1923年，是一所传统女子贵族学校，为11岁至18岁女生提供550个学额，当中有部分学生来自王室或显赫家庭。校园占地250公顷，环境典雅，古老建筑呈现浓厚历史感。李湘今年6月初曾透露爱女的画顺利在法国罗浮宫参展，字里行间流露出为爱女欣喜又骄傲的心情。

校内除了图书馆、剧院，还有14个全天候网球场，标准体育馆，暖水泳池、健身房和壁球场等，另外还开设有马术、击剑等贵族酷爱的体育项目。虽然是女校，但校方会为学生创造扩大社交圈及交友的机会，包括定期与伊顿、哈罗和查特豪斯等顶尖私立男校举办联谊活动。周末，学校还会为学生安排活动，包括珠宝制作、露营、滑冰、博物馆参观和剧院参观等。

根据网站，该校2022－2023年度的学费每学期1万4501英镑（约2万2500新元），一共三个学期，即全年学费共4万3503英镑（约6万7500新元）。从博奈顿女校毕业的名人不少，包括英女王伊丽莎白二世的女儿安妮公主，以及赌王何鸿燊最小的女儿何超欣。