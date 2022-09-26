变身后仍保有自我意识 女浩克专为超级英雄打官司

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律师女浩克 She-Hulk: Attorney At Law

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你若选择看美剧《律师女浩克》（She-Hulk: Attorney At Law），原因会是什么？

若好奇女浩克撑爆衣服的画面，那你想得美。现在衣服的弹性可以做得很好，女律师变成女浩克时，最多撑破袖子给你看。我看《律》的原因很简单，因为大银幕看了不少男浩克的电影，包括李安的《绿巨人浩克》（The Hulk），以及漫威的《复仇者联盟》系列等。一个女人变成6尺7寸高的绿色巨人，会如何，是我对《律》好奇的原因。

塔提阿娜在《律师女浩克》演出律师珍妮弗。

共9集的《律师女浩克》首集就交代了律师珍妮弗（Tatiana Maslany，塔提阿娜玛斯拉尼饰）如何变成绿色巨人，原来有一天，她与表哥布鲁斯班纳——浩克（Mark Ruffalo，马克卢法罗饰）所开的车子在郊区被飞碟故意撞击，两人都受了伤，珍妮弗的伤口接触到表哥的血液，就变成女浩克，并开始接受表哥一连串的训练。不料，女浩克不仅在变身后保有自我意识，各方面的协调性都好得惊人，于是过没多久就决定回到城市继续当律师。

美国队长处男疑云解密

珍妮弗在首集第一次“变身”是车祸发生后，表哥叫她快逃，她穿过树林跑到附近的酒吧，当多名小流氓调戏她时，她一怒之下就变成浩克。浩克当然解救表妹，留她在钢铁人借给他用的实验室住宿。珍妮弗刚开始无法接受自己变怪物，但表哥细心开解她，她渐释怀。这集可以看到这对表兄妹的逗趣互动，浩克告诉表妹，要多练习瑜伽来使自己平静，他也要表妹与身体里的另一个自己（女浩克）相处并融合成一体。

除了日常的练习等生活，此集片尾也出现一大亮点，两人在黄汤（酒）进肚后聊起美国队长的八卦，女浩克透过种种事件的时间线，信心十足地推测美国队长史蒂夫罗杰斯（Steve Rogers，美国队长的本名）没机会可以破处，但此时，浩克却替战友澄清：“史蒂夫罗杰斯不是处男，他在1943年的劳军行程中破处了。”听到表哥的回答，女浩克超兴奋并大喊“美国队长XXXXXX（F字开头的脏话，且是复数）！”

“美国队长是不是处男”是影迷多年来都在讨论的问题，《律》首播集中竟解答啦！这段剧情上演后在网上引起不少粉丝讨论，也让饰演美国队长的Chris Evans（克里斯伊凡斯）在推特发文，以笑哭和闭嘴的表情符号回应，马克卢法罗跟着回应：“抱歉了，兄弟，那是在非常胁迫的状况下脱口而出的。”两人的互动逗趣，贴文吸引到大批网民按赞，可见大家非常关心队长的“性福”。

律政戏融合超级英雄

当珍妮弗变女浩克时，她还是能保留大部分的特质、智慧，也会控制情绪，所以迫不及待回去上班，结果第二集中，她就失业了，因为在法庭变女浩克对付突然闯进的泰坦妮亚（Jameela Jamil，贾米拉贾米尔饰）。明明救了人却被公司炒鱿鱼，让她好落寞，幸好另一家律师行看上她，不过要她每天都以女浩克的样子出现，因为她专门为超级英雄打官司。所以，美籍亚裔Benedict Wong（黄凯旋）饰演的“王”、Charlie Cox（查理考克斯）饰演的夜魔侠，以及Tim Roth（提姆罗斯）饰演的反派“恶煞”（Abomination）等也都会出现在《律》系列中，让漫威迷有小幸福。

特效粗糙遭吐槽

马克卢法罗在漫威电影诠释浩克，大家对他不陌生，《律》的女浩克由加拿大女星塔提阿娜饰演，她皮肤小麦色，国字脸，不算大美女，不过外形颇适合。《律》当初在推出预告片后，遭到部分网民批评后制特效看起来像半成品、预算不足。

对此，曾凭《黑色孤儿》（Orphan Black）获得艾美奖视后的塔提阿娜回应：“我看了成果，它看起来并不像电玩中的那种过场动画。我可以看到角色的想法。我对他们的工作成果感到非常敬佩。”

才不要和老板谈恋爱 Legally Romance（首播）

佳乐台（新电信Ch502）晚上11.00

主演：黄子韬、宋祖儿、金泽、钟丽丽、李百惠、颜安。28岁的钱唯是个律师助理，她认为昔日同窗的上司陆询对她冷漠打压，皆因当年在校时冒犯过他。于是她边怨天尤人，边想着如何讨好陆询从而摆脱困境。在一次事故导致的昏迷中，她回到了18岁并重遇陆询，醒后反思生活态度，重拾法律人的初心，从而与陆询解开误会，共同成长。

影 Shadow

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源主演。纷乱时局，群敌环伺。一个从小被秘密囚禁的替身，不甘只做他人手中的武器；但若想冲破枷锁，找回自我，又必将历经千难万险的考验；替身能否寻回自由，他又该如何选择？

细物警探 The Little Things

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

警员乔迪克（Denzel Washington饰）到洛杉矶单纯收集证物，却被卷入搜捕连环杀人案件的行动。领导缉捕行动的洛杉矶郡警长吉巴克斯特（Rami Malek饰）对迪克的直觉大为惊艳，寻求他的协助。两人追踪凶手时，吉巴克斯特不知道该调查会勾起迪克过去不愉快的回忆，这个黑暗秘密除了威胁案件调查外，可能牵连更广。