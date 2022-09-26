1星期内2韩星涉酒驾遭吊销执照

49岁的韩国演员郭到元（Kwak Do-won）及26岁的偶像许灿（Heo Chan）传出酒驾消息。

郭到元星期日（9月25日）清晨5时开着自己的车子行驶了约10公里的距离后，在一所小学附近的路中央睡着，被当地居民发现报警。警方接到报案后对他进行酒测，发现血液中的酒精浓度高达0.08%，已达韩国吊销驾照的标准。目前正以违反道路交通法的罪名对他进行调查。

据韩国媒体报道，郭到元酒驾的位置就在小学附近。如果时间再晚一点，可能会对小孩造成伤害，非常危险。郭度沅的经纪公司则表示深感抱歉，没有任何借口，一定会好好反省。

郭到元曾演出电视剧《幽灵》《Good Doctor》和电影《哭声》《大叔》《正义辩护人》等。其中知名度最高的作品是2016年的《哭声》，他在片中饰演男主角，还因此提名大钟奖、青龙电影奖最佳男主角。

另外，韩国男团VICTON成员许灿星期二（9月20日）早上在回家路上，被警察拦检测出酒驾。经纪公司透露，他目前正在接受警方调查，调查结束后预计将会被吊销驾照。

公司也宣布，许灿即日起中断演艺活动，向粉丝致歉，并承诺会努力检讨，未来不再发生类似的事件。组合在10月举行的演唱会及之后的活动，都将以许灿以外的5人体制进行。

许灿星期二也在IG上发出道歉声明：“身为公众人物，本该更有责任感，却因一瞬间的错误选择而让大家大失所望。”他表示自己在由衷反省，每天都在后悔与自责中度过，同时也向受影响的成员及工作人员道歉。