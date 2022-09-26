等了10多年 段伟明父女聚首破冰

一声“爹地”期盼了10多年！“阿财”段伟明与女儿聚首破冰，他哭说：比中了大彩还开心！

“阿财”段伟明截肢后出院，深切感受周遭人士的温情送暖，人间有爱、但星期天（9月25日），与前妻生的儿女上门探望，令他激动到无以名状！

“当我听到女儿与儿子在我家门口说话的声音，我心想‘不是吧？’从房间走出去，见到孩子们的那一刻，我激动得差点说不出话来！谢谢他们来看我！”

当年，伟明因为出轨导致婚姻破裂，爱女从此对他不理不睬。离异时，女儿毫不考虑地选择跟了妈妈，跟自己一刀切。当时，他心痛得说不出话。

印象中，两父女已有10多年未碰面，他生病住院，爱女曾与女婿现身，也只是匆匆一瞥。

“当女儿愿意来我家看我，开口叫了我一声‘爹地’时，我真的已经心满意足！”

多年不相往来，终究血浓于水，女儿携弟弟上门，是否意味父女破冰？

“破冰？希望啊，我真的不敢多想，全是我的错，是我亏欠她们太多，我应该受到这样的对待。”伟明觉得女儿个性倔强、主见强，这一点跟自己相似，更不敢奢求。他坦言，见到女儿现身他家，内心澎湃到不得了，脑子一下全乱了。

“我等她等了10多年啊！明知她在新加坡，心里一直在想，她来看我这个爸爸时，跟我一起坐下来时，会是什么样的局面？”

跟女儿道歉 获得前妻原谅

较之35岁的女儿，15岁的儿子倒是与伟明走得较近，“我说儿子太胖了，但他的肌肉很结实，我最喜欢抱他，他也爱抱我！”

从外形上看，伟明爱儿长得与他年轻时颇为相似。

但对女儿，伟明感触从没有那么近距离的与自己的女儿坐在一起。“在那一个多小时里，女儿静静的聆听我说话，也许太久了，她也不知道说什么吧……但我一开口就跟女儿道歉了，儿子倒很安静，似乎也了解应该把时间留给姐姐。”

子女离开时，伟明依依不舍，现任女友推着轮椅，让他“送”姐弟下楼，直到车站。

“其实，目送孩子离开后，我内心在淌血，我不是演戏，真的……”伟明边说边哭。

“孩子走了之后，我跟女友说‘对不起’，她问我‘为何说对不起？’”对于前妻与子女，伟明内心充满愧疚，现任女友无私无悔付出，他不想让对方不开心。

伟明说，最近接到前妻短讯说“我原谅你了”，如今获得子女宽恕，多年心结打开，“真的比中了大彩还开心！”