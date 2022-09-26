巴黎欢聚 曹国辉：欧菁仙被老板嫌“太拼”

法国天天最早上班、最迟下班，阿哥曹国辉披露：欧菁仙“On”到法国老板买戏票给她放轻松！

担任直播网卖的阿哥国辉，最近才从法国巴黎回新，期间约了昔日战友欧菁仙见面，也为她庆祝47岁生日。

“我们有超过20年没见了！”国辉昨天受访告诉《新明日报》。

旅居巴黎的欧菁仙4月底住家遭洗劫，心情跌入谷底，国辉与直播团队出征法国，立即联系菁仙，“多年前曾在周初明演的电视剧，剧名忘了，与菁仙一起演‘同学’而认识，之后她转战当综艺主持，后来又当上公司高管，我们只是在公司说‘哈罗’而已……”

国辉认为一个女人在异乡打拼真的很不容易，难得联系上约见面，国辉送上鲜花、蛋糕为菁仙庆生。

提起菁仙，国辉说：“她是一个非常独立而坚强的人，住家被洗劫，她未要求任何救济与帮忙，是个令我非常敬佩的朋友。”

问起菁仙职场生活，他透露：“据我所知，她从事教育投资生意，在一间法国公司上班，听菁仙说，她每天上班，永远是第一个开门、开灯，也是最后一个职员离开关门、关灯的人，好笑的是，连老板都‘劝’她：不可以过分努力、该休息时就休息！”

为了让菁仙“轻松一下”，老板居然买票给菁仙，“要求”她抽空去看电影，不要像上紧发条，还有，下班之后，不准再发电邮给同事，因为工作时间结束了。

“在我眼中，她（菁仙）真的是工作狂！”

国辉网卖熬出头得奖

在菁仙眼中，国辉拼命三郎称号在圈内也是出了名的！他听了大笑，解释：“喜欢工作，因为内心充满热忱，而且脑子一直在转，就更能把事业经营好。”

尽管成了全职直播网卖，国辉仍有戏瘾，但拍戏可遇不可求，这名直播阿哥在网卖界已挨出头来，最近赢得“2022AMF亚洲卓越营销奖”之“亚洲杰出网络（数码）类别奖年度营销人之殊荣（Asia Top Outstanding Netizen（Digital）Marketeer of the Year），据悉竞争对手来自中国、香港、澳门、日本、韩国、马国、菲律宾、缅甸、尼泊尔、蒙古等等等，国辉代表新加坡赢奖，将于10月初启程飞印尼峇厘岛领奖。