吴宗宪60岁生日 骑重机环台湾

台湾综艺天王吴宗宪星期一（9月26日）过60大寿。尽管迈入耳顺之年，但他依旧青春有活力。他在生日当天录制节目《综艺玩很大》，与KID、坤达等艺人挑战骑重机（重型摩多车）环岛。

吴宗宪在社媒面簿上分享他骑重机的身影，写道：“厉害啦！我们现在接着从东港直接杀到垦丁去⋯⋯热血一波！”

吴宗宪、KID及坤达一起挑战骑重机环台湾拍摄节目《综艺玩很大》。（图/面簿）

吴宗宪的大女儿吴姗儒在社媒IG上分享一张逗趣的“白眼照”，替爸爸庆生。她也感性地说：“好快喔，居然已经60岁了。人活60年不知道到底是什么感觉？累积好多故事和经历，尤其在综艺那么久，看过的、听过的、吃过的⋯好像世界再怎么无奇不有也都不足为奇了。”吴宗宪后来回复大女儿：“哇亲爱的宝贝。爸爸最爱你们。人生就是这样子，60岁的生日的现在，我一样在出外景，一路上得到很多祝福！这也是我努力往前走的唯一的动力。生命就是这么可爱，有你们真好，如果没有这些日常生活，我又怎么会有感于春夏秋冬⋯⋯你们就像爸爸的空气一样。”

吴宗宪大女儿吴姗儒在IG上传搞怪照，称“我这小明星后面总是有你这个大跟班”。（图/IG）

吴宗宪后来晒出一张子女们排排坐的照片，感性写道：“哇这是哪一年在马来西亚对不对？你们都长大了！爸爸也突然间觉得我有一点年纪了⋯⋯看到你们6个人合照⋯哈哈2个孕妇！爸爸爱你们，我是你们在地球上认识最久的人！现在从台北骑重机一路已经到了垦丁，现在要在台湾尾打一个勾，准备要到台东去了！现在的我只好承认了！没错，我就是你们的Iron man💝⋯⋯爸爸爱你们喔！”

吴姗儒之后在留言区纠正老爸的记忆力：“是新加坡啦哈哈哈”，父女互动非常可爱有趣。