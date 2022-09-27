TVB台庆亮灯陈滢性感抢镜 唐诗咏离巢仍站C位

（香港讯）TVB星期一（26日）为台庆进行亮灯仪式，已约满的唐诗咏虽与TVB结束近20年的宾主关系，但依然有情有义撑场，自然继续得宠，大合照时站正中间“C位”（核心位置）。而传出耍大牌推剧的陈滢，地位未受动摇，性感亮相的她也靠中间站，冯盈盈与“死敌”江嘉敏则齐齐被“发配边疆”。

TVB于26日在将军澳电视城为55周年台庆隆重举行亮灯仪式暨记者会，并拍摄台庆主题曲《携手创无限》MV，为台庆倒数55日揭开序幕。主席许涛在出炉港姐冠军林钰洧陪同下主持亮灯仪式，总经理曾志伟发言指会以“传承．狂欢55”为综艺节目概念，希望将“全力以赴，做到最好”的精神传承下去。

四台庆剧演员出席

逾百艺员包括唐诗咏、陈山聪、陈滢、方力申、龚嘉欣、黄翠如、刘佩玥、冯盈盈和江嘉敏等四部台庆剧《美丽战场》《下流上车族》《新四十二章》和《超能使者》的演员，与台庆综艺节目的艺人亮相。已离巢的视后唐诗咏也现身支持主演的《超》剧，被安排与主演两部台庆剧的陈山聪站C位，凸显地位。

唐诗咏亲口承认已约满TVB，被问到接下来会与公司以什么形式合作？她透露刚由日本返港，还未洽谈，并指现时自由度增加，会全神贯注将之前的三分钟动画短片延续写成故事，希望今年完成，但未知会否变成舞台剧。

从TVB台庆亮灯仪式大合照可看出哪些艺人得宠。（互联网）

陈滢否认耍大牌推剧

陈滢被指辞演剧集《你不是她》，原因是要到法国巴黎出席时装周，但她受访时否认：“其实半年前已经向公司请假，出席好姐妹婚礼，但因为婚礼延期就有个空档，所以去巴黎玩和工作。”对于大合照“靠中站”及传无线力捧她做视后，她表示不敢多想，不想有太大压力。