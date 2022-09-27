与刘佩玥扛两剧 陈山聪视帝大热？

陈山聪和刘佩玥两剧出击，陈展鹏率《铁拳英雄》班底或再创收视奇迹，61岁音乐人林敏聪首度拍剧，或重演黄秋生2015年阔别20年重回TVB拍《枭雄》，一举摘下视帝的情况？

香港无线电视（TVB）为11月19日台庆倒数55天，星期一（9月26日）举行亮灯仪式，同时也宣布了一系列贺台庆的剧集和综艺节目。其中最引人注目的就是台庆剧，除了之前已经公布的即将在下星期一（10月3日）首播的《美丽战场》之外，其他三部是《下流上车族》《新四十二章》和《超能使者》。

集合当家花旦 《美丽战场》 最有看头

四部台庆剧中，最引人热议的是《美丽战场》，集合了六名TVB的当家花旦，包括近年备受力捧的陈滢、刘佩玥、陈晓华、朱晨丽、蒋家旻和何依婷，再加视后唐诗咏，可说是TVB近年来罕见齐聚多位花旦同台飙戏。而男演员方面也不示弱，有陈山聪、方力申和丁子朗等。

此外，这也是2021年曾志伟回巢当总经理后，打出人情牌邀请电影导演叶念琛首次拍电视剧。据悉剧集故事以年前大热的韩夯剧《上流战争》（Penthouse）为蓝本。因此，当剧集开拍时，网民纷纷看好，并表示“艺人阵容有吸引力、有新鲜感”等。

另一部值得留意的是《下流上车族》，原本由姜皓文、江美仪、鲍起静等主演，但姜皓文开拍前“退出”。据悉曾志伟亲自找上61岁有“香港鬼才”之称的林敏聪补上。剧集低调开拍至杀青不过数个月，赶上台庆月而被列入台庆剧。

值得注意的是，《下》是林敏聪首度拍剧，又列为台庆剧，让人想起2015年影帝黄秋生间隔20年再回TVB拍《枭雄》，隔年就夺得视帝，林敏聪是否也会如此？

不过，陈山聪和刘佩玥两人在台庆月分别有《美丽战场》和《新四十二章》两剧出击，故陈山聪也被认为是今年TVB视帝的大热。

陈展鹏或再创收视奇迹

陈展鹏率领《铁拳英雄》原班底贺台庆。

陈展鹏、唐诗咏、陈山聪、姚子玲、王君馨等主演的《铁拳英雄》取得好收视，原班人马再出击出演《超能使者》，这次不再是民初剧而是时装剧，同时转型大玩特技，是否能创收视佳绩？

四部台庆剧中，由陈豪、龚嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演的《新四十二章》，据悉是一部时装寻宝伦理剧，故事内容就显得弱了一些。

唐诗咏约满仍被重视

大合照见小生花旦浮沉，离巢唐诗咏站“C位”仍被重视。

每年TVB亮灯仪式后的大合照，其站位包含了TVB高层对艺人今年发展，以及来年规划的考量。星期一（9月26日）的大合照中，已经约满表示不续约的唐诗咏依然有情有义撑场，自然继续得宠，在大合照时站中间位（C位），且不断和身旁的汪明荃交流。

而被受力捧的陈滢，尽管近月被传耍大牌推剧，也靠中站，显示地位未受动摇。男演员方面，陈山聪站在唐诗咏身旁，小生地位进一步巩固。星期一的亮灯仪式，美中不足的是，多位小生如陈豪、陈展鹏、马国明、王浩信、萧正楠等或因拍剧未能出席，使得男演员阵容黯然失色。