仍有戏瘾 陈秀丽望回新拍戏

积极自我增值，《才华》冠军陈秀丽修读加州线上大学的健康科学四年学士课程。她冻龄有术，与两名爱女像是三姐妹！

上学士课程 学跳拉丁舞

深爱学习的秀丽已报读加州线上大学（University of the People）的健康科学学士课程，她受访时告诉《新明日报》：“压力会很大，是蛮难读的一个科目，每天都很‘烧脑’，也因学业（导致）自己无法很认真地工作，也没有（时间）玩社交媒体。读书压力很大，这两年的心思就是用来读书与学拉丁舞……”

问起“课业”，秀丽透露一星期要写六篇论文，需要搜索很多资料，“最大的困难就是理解与写论文，没有老师站在前面讲解，文献超多，完全读不完。”

能否说说你的论文题目？她回答：“最近写的是关于查尔斯·西米克（Charles Simic）1938的自传，他的作品读后感。”

两名爱女在香港念书

两名千金已亭亭玉立，秀丽透露：“她们目前在香港‘英中学校’念书，就是所有的科目都是英文教学，除了中文与中国历史，今年念初中三了。”

秀丽赞学校教育体系完整，给予身为家长的她很大的信心。

“没有看过她们表演，但两个女儿都考取八级钢琴文凭、芭蕾舞七级，Lala爱玩乐器，除了弹钢琴，也拉小提琴及弹奏吉他，小女儿Vea喜欢配音。”

两宝贝千金长相清丽，可有被广告商看中，秀丽笑说“没有”。

秀丽状态绝佳，与两名爱女Lala与Vea站在一起，感觉就像三朵花，仿如三姐妹，看上去仍充满少女感的秀丽如何凝住岁月？

她说：“开心、练舞、不要想太多、多学习、吃饱、睡好，人要善良。”应了相由心生一说，心宽面容则宝光流动。

被赞冻龄，秀丽笑说：“我没有冻龄，只是优雅又可爱的老去。”

“没碰到天时地利人和”

最近郭舒贤、郭妃丽都回巢拍剧，秀丽替她们开心，表示拍戏是很不一样的工作，很好玩、很有乐趣、很有挑战性，也很有满足感。

若被新传媒邀请，会不会拍戏？

“如果新传媒找我，当然会拍啦。我现在是Fly Entertainment的艺人，其实他们一直有帮我接洽回新加坡拍戏的事，只是没碰到天时地利人和。”

“其实我一直都有戏瘾，喜欢拍戏、喜欢剧组生活，喜欢给一个角色新的生命，完全不是‘陈秀丽’本人，像是带着‘秀丽’的躯壳进入别人的灵魂，太有趣了。”

尽管不在新加坡，秀丽仍关注本地演艺圈，赞叹单看《黑天使》预告片就觉得很精彩，“还有沈炜竣的《剃头刀》，因为上了Netflix，所以也很喜欢这部戏。”

由于疫情已有两年没回新，但暑假时带女儿回来新马一带，见见朋友，但也很快飞回香港，“觉得家人很好、很健康，令人安心。疫情，唉，只希望大家可以回到正常的生活。”