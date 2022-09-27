娱乐吃瓜：立威廉“贵公子”演活18年 谈人生冒险“其实我胆小又保守”

本地男星立威廉自从2004年在台湾偶像剧《天国的嫁衣》演出后，就被观众认识、喜爱，知道今天依然工作邀约不断。最近他有一部新中国剧《诱惑》在搜狐视频推出，接受zaobao.sg专访时，他透露：“这是十年前拍的，不知道为什么那么久没播，但有播出我很开心！”’

原来，这部剧当时在中国拍摄时，他穿着夏装在冬天拍摄。点击访问视频，可以看到拍戏幕后花絮，他被冻到说不出话的囧样还挺好玩的。

该剧根据瑛子长篇小说《爱情的诱惑》改编，围绕两幅古画展开，讲述豪门中不为人知的阴谋和真相。立威廉说，他第一次演出豪门争夺财产的戏码，跟以前演过的偶像剧很不同。他在剧中为了追求赛车梦想，抛离家人，这个角色也跟他以往的有钱公子角色不同。

立威廉说，现实中的自己并非出身豪门，爸爸在他5岁时就离家，从此下落不明，所以他对爸爸毫无印象。在妈妈的辛苦抚养下成人，他觉得自己就像一般的邻家男人。

谈到自己的个性，他形容自己“胆小”“保守”。人生冒过最大的险，就是当时华语不好，也敢放下模特事业，只身到台湾拍剧。

立威廉签约新传媒后，几时拍本地剧的消息迟迟不见公布。他透露，签约主要是想借助新传媒和美国经纪公司的关系，向美剧探路。他已经参与不少作品的试镜，希望不久有好消息。至于本地剧，他首要的考虑点就是好剧本。

0:30 新剧《诱惑》竟然收了十年才播

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6:39 几时开始拍本地剧？