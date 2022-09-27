入围金马影后 洪慧芳：这生没白活了！

本地女星洪慧芳入围第59届金马奖，她接受《联合早报》访问时兴奋地说：“我血压飙升。这生也没白活了！”

洪慧芳凭《花路阿朱妈》入围影后，她说与《花路阿朱妈》导演何书铭星期二（9月27日）傍晚刚好接受一个本地媒体的访问，途中两人特地停下来观看YouTube上第59届金马奖入围名单的直播。她说：“看到我的名字被念出来，我一时兴奋到应该血压有飙升到很高吧！”她直说：“我发抖，兴奋到快要晕倒了！”

洪慧芳将与《咒》的蔡亘晏、《窄路微尘》的袁澧林、《智齿》的刘雅瑟，以及《灯火阑珊》的张艾嘉一起竞争影后。她说：“对手都好强。我特别喜欢张艾嘉，没想到能与她一起入围。如果我输了，我也没有遗憾。能入围金马奖，我这一生没有白活了。”她透露届时将赴金马奖颁奖典礼。

何书铭告诉记者，从揭晓最佳原著剧本奖到最佳女主角奖，两人又喊又笑。何书铭说，影后入围名单揭晓时，洪慧芳在他面前哭了，边哭边说“我没有白活，没有白活！”

首部执导的长片入围金马四项大奖，何书铭说：“我的情绪还没平复，一时之间不知道要说什么……真的非常荣幸，感谢金马对《花路阿朱妈》的肯定和支持。”他说，能够入围最佳新导演奖是一个很大的肯定，“我很感恩。”

何书铭说，结束访问后，会立刻透过《花路阿朱妈》的翻译员告知韩国演员郑东焕入围消息。

第59届金马奖27日公布入围名单。今年报名影片共计457部（剧情片60部、动画片3部、纪录片40部、剧情短片228部、纪录短片63部、动画短片63部）。记者会27日下午由星光大道主持杨千霈与曾入围金马新演员的吴念轩共同主持，上届金马女配角王渝萱与入围过新演员的曾敬骅共同揭晓名单。

《智齿》最威，入围14项提名，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳动作设计、最佳原创电影音乐、最佳剪辑、最佳音效；恐怖片《咒》入围13项包括最佳剧情片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演员、最佳原着剧本、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳原创电影音乐、最佳剪辑、最佳音效；《一家子儿咕咕叫》也入围13项，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角（两位）、最佳新演员、最佳原着剧本、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳原创电影音乐、最佳剪辑、最佳音效。

最佳男主角方面，入围的有《窄路微尘》的张继聪、《智齿》的林家栋、《白日青春》的黄秋生、《罪后真相》的张孝全与《一家子儿咕咕叫》的游安顺。