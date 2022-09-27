老婆洪慧芳获提名金马影后 郑各评闻讯哭了

由本地导演何书铭掌镜、洪慧芳主演的《花路阿朱妈》，共入围第59届金马奖四项大奖，包括最佳新导演奖（何书铭）、最佳原著剧本奖（何书铭、王欣茹）、最佳男配角奖（韩国演员郑东焕）和最佳女主角奖（洪慧芳）。洪慧芳受访时兴奋地说：“这生没白活了！”

记者在入围名单揭晓后联络郑各评，他在电话访问中忍不住哭了。他告诉记者，稍早前已哭过一次，接到喜讯时，他与工作伙伴开会，“他们看到我哭，还以为发生了什么不好的事情。”

郑各评说：“知道她入围，真的非常感动，她入行这么多年，一直都是非常尽心尽力的。不管什么角色，她都尽力去演。不管最终结果是什么，她入围金马奖，对我们而言是非常大的鼓舞。”

在过往的本地电视圈颁奖典礼《红星大奖》上，“超级红星”郑各评是“郑家”上台领奖的那位，洪慧芳总是坐在台下为老公鼓掌。这一次，轮到郑各评为老婆鼓掌了。他说：“我一直都希望她有机会上台得奖。轮到我支持她了，希望新加坡人能为她拍手。”

郑各评提及，除了老婆，本地台前幕后不乏默默耕耘、坚持不懈和充满热情的工作人员，这群人不时自嘲是“比较笨的人”，他希望新加坡观众给予这群“比较笨的人”更多的支持与信心。

他呼吁本地观众支持10月底公映的《花路阿朱妈》，以及由他担任故事人、监制和主演，于11月初上映的《越界》，“支持本地制作！我们的制作都很辛苦，预算抓得很紧，真的不容易。”

釜山、台北爱相随

《花路阿朱妈》将于10月7日在釜山电影节举行全球首映，并在“新潮流”项目竞赛。洪慧芳与《花路阿朱妈》团队确定出席电影节，郑各评和女儿郑颖将爱相随。

郑各评说，他已订了飞往韩国的机票。会不会陪老婆出席11月19日举行的金马奖？他说：“我要去！”

郑凯介：妈，以你为荣

女儿郑颖和儿子郑凯介双双在社交媒体恭喜母亲入围金马奖。郑颖说：“她入围金马影后！”郑凯介则说：“这证明了，值得的人，终究会得到。妈，我以你为荣。”