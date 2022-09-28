林青霞豪宅起火 只想拍照写文章

（香港讯）林青霞于飞鹅山安达臣道的独立屋7月发生火患，当时她与家人身在外地，无人受伤。火警事发两个多月后，林青霞9月24日现身香港中文大学，出席金圣华教授《谈心：与林青霞一起走过的十八年》新书讲座及发布会。《谈心》是金圣华从2021年11月动笔，一直写到2022年2月完稿，最初在《联合早报》以专栏形式每月刊登，后来结集成书。

提到林青霞家中发生火警一事，金圣华说看到新闻，第一时间和林青霞通电话，对方反应处之泰然。林青霞解释说：“我第一时间抱着女儿，很感恩，大家都在一起没有受伤。当时我有一个想法，这个应该怎么写？当时家人都不让我回家中拍照，如果让我去，我大概会带摄影师为我拍照，然后写文章。”

两人在讲座分享相交18年的轶事，以及林青霞鲜为人知的一面，包括林青霞从不觉得自己是美人，说过“美什么美？做美人多辛苦，风华绝代、绝世美人多难，多有压力！”

金圣华与林青霞2003年三八妇女节当天认识，彼此一见如故，常讨论文学和有关艺术的事情，她们曾到文学家白先勇家中聊天，一聊便九小时。

写作以外，林青霞醉心阅读文学作品，“以前看书都躺在床上看，现在都站着看。”这个习惯与著名作家白先勇的一段往事有关：“最近站着看的书是白先勇《台北人》出版50周年的精装版。白先勇住在仁爱路，是我长大的地方。有一次拜访他的时候，说起《游园惊梦》，我当着白先勇的面说我不喜欢，令场面很尴尬。于是《游园惊梦》重新出版后，我便罚自己站着，读完整本《游园惊梦》。”提到最钟爱的作家，林青霞分享：“我最喜欢太宰治，张爱玲也喜欢。他们的经历很戏剧性，让我很心疼他们，像他们这么敏感的人，生活却那么苦。”

林青霞（左）、金圣华出席新书签名会。（互联网）

善用时间，一心多用

金圣华欣赏林青霞对阅读和写作的热情，称好友是“无书不欢”，家中最多不是衣服，是书本。林青霞透露，婚后很忙，要照顾女儿，很想用文字表达自己感受，写了很多文字，但全放在抽屉里不敢公诸于世，后来得到金圣华鼓励才敢出版散文，“世界变得很大，对任何事情都有着好奇心。”她下个月将推出第四本散文《青霞小品》，希望在疫情中的大家看后会心微笑。

金圣华大爆林青霞可以一心多用，与对方讲电话时，会突然说刚吃了六个饺子和一个茶叶蛋；林青霞还可运动倒吊着谈张爱玲十多分钟之久。林青霞说：“我喜欢善用时间，看到精彩的小说或文章，会一直站着看上两小时也不觉疲累。”

金圣华曾和林青霞到半岛酒店饮下午茶，有美国华侨拿了一张又皱又肮脏的20美元向林青霞索签名，“青霞是完美主义者，她在皮包掏出新簇簇的港币50元签名后，送给影迷。”林青霞笑说：“若不是她在书中写出来，我已经没有印象。”

金圣华称林青霞是“拼命三娘”，只要她认为是值得和喜欢的事倩，便全程投入去做；又以“胆大包天”形容好友。67岁的林青霞说：“我从年轻到50几岁都因为要追求完美而不快乐，后来发现要接受自己的不完美。有次在饭局，有人说我正在学京剧，我即席唱了三段，唱完有人用京剧腔说‘胆大包天’，叫得很大声，但我笑得很开心，心想当然，我唱得那么烂！”

与其拍戏，宁选写作

虽然林青霞于影坛成就非凡，她却谦虚地分享自己的人生态度：“我永远把自己当新人，所有人都有让我学习的地方，坏的当反面教材，好的就学习起来。”林青霞被问及在拍电影与写作之间，如果要二择其一，会选择哪一种创作模式，林青霞说：“拍戏与写作，如果要二择其一，我会选择写作。”