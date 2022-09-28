在《亲爱的生命》首演医生 胡杏儿一圆儿时梦

42岁的香港艺人胡杏儿参演的中国大陆医疗情感剧《亲爱的生命》（简称《亲爱》）本月初于央视八套、爱奇艺播出，剧中她饰演妇产科主任医生黄韵玲，这也是胡杏儿从影20多年第一次诠释医生角色。胡杏儿昨天（9月27日）下午接受新加坡和马来西亚媒体联访时说，拍摄《亲爱》最大的挑战是台词，她形容角色说话的速度和语气都很“来劲”，为了原声上阵下不少苦功，“很遗憾最后因疫情等原因，剧组找了配音老师为我的角色配音。”

虽然这是胡杏儿首次出演医生，但她受访时透露，一路来都有追看美国医疗剧《实习医生格蕾》（Grey's Anatomy），这次饰演的妇产科医生黄韵玲让她联想起了《格蕾》中的Miranda Bailey（米兰达·贝利），在角色诠释方面给她很多启发，加上自己为人母的经验，让胡杏儿能很快了解该如何演好黄韵玲。她还说：“上学时想过读医科，但我就是不够聪明，没有考上，这也是我第一次演医生，挺享受的，一圆儿时的梦想。”

《亲爱》聚焦产后抑郁、职场妈妈等社会议题，胡杏儿饰演的黄韵玲已婚并育有一子，她直言跟角色颇有共鸣。戏里黄韵玲有能力，工作上很拼，但因为有家庭有孩子，所以不能像男性一样100％投入事业，怀孕时只能眼睁睁将升迁的机会拱手让给同事，“就像如果我没有孩子，我可以长期在大陆等工作机会，但我不能这样，因为我有家庭，家人都在这里（香港）。不过，我不会不开心或遗憾，毕竟人生有得必有失。”

现代女性挺不容易

胡杏儿有感而发说，其实现代女性挺不容易的，很难做到男女完全平等，毕竟两性的生理心理、所经历和面对的问题不同，大家总会用自己心里的一把尺去衡量别人，“女性很不容易，在这么多压力之下，我们能做的是对得起自己，活得开心，不用太理会别人的目光或想法，生命是自己的，我们要善用时间做自己想做的，而不是别人想要你做什么你就做什么。”

作为艺人常常会被品头论足，胡杏儿相信每个艺人都有这样的经历，“虽然不好的评语占所有评语的5％，但我们很多时候会把焦点放在负面的评论上，不应该是这样。我总不能要求每个人都喜欢我，但我可以选择去看好的那一面。”

胡杏儿（左）在剧中遭牟凤彬饰演的丈夫家暴。（互联网）

提及黄韵玲长期遭受丈夫家暴最初选择隐忍，家暴话题引起不少关注，胡杏儿坦言：“我可能跟她一样，虽然事业上果断，但可能会不知道怎么做，因为要维护孩子和家庭。”她也向遭受家暴的女性喊话，要保护好自己才能保护孩子，与此同时找一个自己信任的人或能帮助自己的机构倾诉，别将痛苦憋在心里或独自承受。

害怕没有性格的角色

胡杏儿去年在节目《送一百位女孩回家》中谈到自己面临演员的困境，并坦承没有演出女主角的机会，不过她昨天受访时说，在节目中并不是感触，只是将事实说出来。她还直言：“只要是我喜欢以及适合我的角色，哪怕是客串，我也会接。当时主持人问我这个问题的时候，我就说不一定要演主角。”

近年胡杏儿在戏剧和综艺的表现亮眼，不过她也有“害怕”接到的角色，“害怕没有性格的角色，一味地很好，没有脾气，这个最难演的，最不真实。”

现阶段接工作有哪些考量，她希望能有更多时间陪伴孩子，所以在接工作之前会考虑拍摄时间与地点、工作是否适合自己，以及她能从中学习和获得什么。

经营婚姻不能偷懒

胡杏儿和老公李乘德育有三个精灵可爱的宝贝儿子。（互联网）

今年迎接结婚七周年，胡杏儿谈婚姻保鲜秘诀时说，经营婚姻要靠双方的努力，不能偷懒。

她透露最近刚和老公李乘德一起“宅度假”（staycation），过过二人世界，她认为不能因为有了孩子而忽略伴侣，要用行动让对方感受到在自己心目中的地位。

她分享婚姻观时说，两个人在一起生活，单单相爱是不够的，要跟“另一半”先沟通好生活模式、宗教信仰以及金钱观等，“结婚后会变成家庭成员，所以沟通很重要。我的婚姻观很实际，比如说我希望有孩子，对方却不想，如果婚后才知道双方的想法，问题就很难解决，若是婚前谈好就没那么尴尬了。”

胡杏儿跟老公育有三子，是否有计划追生第四胎？她淡笑说：“我觉得生是最轻松的部分，后面要陪伴他们、教导他们，这是最难的。我已经有三个了，不能太贪心，看缘分吧。”

本地观众可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏《亲爱的生命》。