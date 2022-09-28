洪劭轩唱新谣思故人 “不知不觉”泪盈盈

“明天40”新谣回馈演唱会上周六（9月24日）举行，吸引5000粉丝，有眼尖观众对《联合早报》透露，歌手洪劭轩在演唱新谣经典《从你回眸那天开始》（又名：想着你的感觉）时，泪眼盈盈，歌声哽咽，唱完匆匆下台，令人纳闷：“他有什么事吗？是健康问题吗？还是纯粹的感动？”

《联合早报》联系上洪劭轩，电话一端的他笑着回应，没觉察到自己当晚演唱这首歌时，有落泪或哽咽。他说当晚的主持人蔡礼莲也传短信说自己的儿子看了洪劭轩演唱的视频时，发现他哭了。洪劭轩说：“唱得太投入，我自己并没觉察。”

洪劭轩与颜黎明曾合唱《你的倒影》 。（弹唱人提供）

演唱会大屏幕播放四年前去世的新谣阿姐颜黎明纪念片段，包括洪劭轩与颜黎明合唱《你的倒影》的照片等。洪劭轩透露彩排时见到这些照片，思念故人的情绪已慢慢酝酿，他与邓淑娴演唱《你的倒影》时感触很深：“16年前的回忆都回来了，思绪涌上心头。”颜黎明嫁到香港后，两人保持联络，他介绍她参与弹唱人主办的新谣演唱会，两人经常在台上合唱，留下很珍贵的回忆。

新谣演唱会因疫情停办两年，上周六的演出让粉丝盼望已久，洪劭轩也很期待，“当晚是因为感激而哽咽。我带着感恩的心情参与表演。”洪劭轩是新谣的中流砥柱，歌声独特迷人，充满感情，当晚演唱的多首歌曲，让人听出耳油。继这场演唱会后，他接下来将参与慈善演唱，以及“爱琴海25周年演唱会”等。