美好年华研习社

可通过芒果TV应用观看

中国首档青春文养综艺秀《美好年华研习社》（简称《美好》）致力推广传统文化，每一期重现不同的古代女性人物，传播中华古典美学及文化之余，也兼具综艺的娱乐看点。8月7日于湖南卫视、芒果TV首播，赢尽口碑，在豆瓣取得9分。

12艺人分两组呈现

这档节目由汪涵和马可担任发起人，12名年轻艺人成员有本地观众熟悉的李凯馨、中国男子偶像组合Into1成员林墨、谢可寅、马启越、安雨、王怡人、张婉清、上官喜爱、聂杰铭、陈镜依、左溢和叶子淳。12人分成“美美组”“好好组”，每期各选一名古代女性，设计歌舞视听大秀。目前登场的人物，包括代父从军的花木兰、西楚霸王项羽的美人虞姬、诸葛亮之妻黄月英、唐朝太平公主等。

第一期主题是能歌善舞的赵飞燕、妩媚妖娆的孙寿，林墨和谢可寅各自率领社员解读两女子，将音乐剧、戏剧、舞蹈、服装表演和器乐演奏等多种艺术表现方式融合呈现。正如汪涵所说：“我们之前很少用女性来描述一个时代，也很少用美来刻画一个时代。但其实我们是一个美学成就很高的民族。”

林墨率领美美组请教专家，参考史料，呈现一场由126人参与的汉服形制大秀，平民、贵族、宫廷命妇等汉朝不同阶层的女性陆续登场，最后由飞行嘉宾张雪迎饰演的赵飞燕亮相。美美组全程还贴心安排讲解，例如率先登场的汉朝平民服饰，典型特征是“交领右衽”，每件服饰都呈现各式古代染织纹样，有信期绣、云气纹、龙凤虎纹刺等，展现中国古代女性优雅之美。

柳岩（圈中）饰演的孙寿召开一场“东汉美妆发布会”。（互联网）

谢可寅所属的好好组了解孙寿的一生后，将对她的认知融入表演中。飞行嘉宾柳岩饰演的孙寿在现场开了“东汉美妆发布会”，还通过歌舞带领现场来宾体验“折腰步”（走路时摆动腰肢扭捏作态）“龋齿笑”（笑起来好像牙齿疼，满脸不高兴），加强表演的娱乐性和互动性。

飞行嘉宾扮相令人惊艳

除了首期节目的柳岩、张雪迎，《美好》几期节目的飞行嘉宾还迎来张雨绮、李一桐、于文文、程潇、王霏霏和金莎等。

李一桐（左图）演绎张小娘子。李凯馨（右图）变身少女时期的李清照。（互联网）

第二期中，张雨绮饰演的虞姬古装扮相惊艳大气，黄龄则以音乐剧的形式将黄月英大婚、研学过程、乱世分离的场景还原，立体展现出黄月英的生平。

第三期，美美组以《木兰辞》诵读拉开大秀序幕，于文文身披铠甲，击鼓起舞，替父从军。好好组通过对曹植《洛神赋》、顾恺之《洛神赋图》等作品的研习，以音乐剧的方式呈现《洛神赋图》，程潇饰演的洛神衣袂翩翩，带领众神女上演一场仙侠大秀。

第四期节目的主题为“梦回大唐”，王霏霏变身“盛唐第一舞担”公孙大娘，与史策饰演的“大唐第一才女”薛涛一同跨时空，领略盛唐文化的绚烂。

第五期节目，金莎和陈镜依分别演绎太平公主、上官婉儿，金莎的体态丰腴温婉，红妆配花钿，妆容造型极致贴近和还原太平公主。

第六期节目带观众走进宋朝，好好组的研习对象是“中华第一女词人”李清照，展现不同时期的李清照；李凯馨饰演少女时期的李清照，犹如从工笔画布中缓缓走出，搭配灵动的舞姿，唱着小曲与爱情不期而遇。李一桐扮演四大女名医之一张小娘子。由于张小娘子的历史记载鲜少，传奇色彩浓，造型上的时代元素不多，但李一桐将张小娘子的勤奋、机灵和谦逊演绎到位。

黑天使

8频道 晚上9.00

雨彤回家时突然被人绑架，知安四处寻找无果，突然想起此事可能是正德所为，知安求正德高抬贵手，卑微地道歉，称自己不该威胁他。正德目的达到后，让雨彤安全回家。两人的对话被紫媛窃听，之后Alex假扮白鲨去恐吓知安……

酷旅店

Ｕ频道 晚上9.00

主持人葛凡踏上探险之旅，来到雨林深处的豪华帐篷旅店，体验风靡全球的奢华野营。入住之前，他得面对一项非常刺激的入门挑战，在这个世外桃源，葛凡享受野外探索的当儿，也发现旅店如何为生态保育献力。

绿灯侠 Green Lantern

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）29日晚上7.05

绿灯侠 Green Lantern（互联网）

维护宇宙和平的绿灯侠不断传来受到袭击身亡的消息，沉寂多年的邪恶魔王派瑞莱克斯苏醒，要抢夺绿灯侠的绿色能量。地球人哈尔（Ryan Reynolds饰）无意中获得绿戒指，成为守护地球的新绿灯侠。他须要克服恐惧，熟练运用绿灯能量。魔王临近，哈尔能否打败魔王，成为最伟大的绿灯侠？

鳄鱼 Grit

卫视电影台（星和Ch866）29日晚上7.50

鳄鱼 Grit（互联网）

李心洁、柯震东主演，讲述前囚犯与女青农的姐弟恋。小鱼年少时为了义气坐牢，出狱后在大佬介绍下到议员办公室工作。他以议办职员身份为农场负责人陈芝平处理水源问题。陈芝平因为承诺亡父会守住家族农地，成为区内唯一拒绝被收购的“钉子户”。农地的自来水突然被切断，独守家园的她四处陈情，遇上傻头傻脑的小鱼，两人原来都是“认定目标，咬住了就不会放过”的“鳄鱼”性格。