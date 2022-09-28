拖手7年曝喜讯 南宫珉和小12岁模特儿两周内结婚

（首尔讯）44岁的韩国人气男星南宫珉（Namkoong Min）出道多年，靠着高帅外型和精湛演技，受到观众喜爱。近期出演电视剧《千元律师》，再攀事业巅峰的他，传出结婚大事，对象是小12岁、交往7年的模特女星秦雅凛（Jin A-reum）。他所属的经纪公司已证实，两人将在10月7日于首尔新罗饭店举行婚礼。

根据韩媒报道，南宫珉和秦雅凛相恋7年，10月7日晚间将会举行小俩口的结婚喜宴，且只会邀请双方亲友，以非公开的方式进行。司仪预计会由演员好友丁文晟来担任，双方曾合作《金科长》《训南正音》《黑色太阳》等电视剧，至于祝歌人选目前尚未确定。

南宫珉与2015年因短篇电影《点燃我的火》（Light My Fire）合作秦雅凛，当时是以导演和女主角的身分擦出爱火，并于2016年甜蜜认爱。之后两人稳定热恋，迄今交往7年之久。2021年南宫珉在MBC演艺大赏以《黑色太阳》获奖时，还在台上甜蜜告白：“雅凛啊，谢谢你一直待在我身边，我爱你。”如今总算有好结果。

南宫珉的经纪公司“935娱乐”证实此事：“两人的恋爱开花结果，婚礼会在首尔新罗饭店所举行，对于演员迈出人生的下一步，请外界多多给予他们关照和祝福，今后会以更好的形象来回报粉丝的喜爱。”南宫珉目前主演的《千元律师》正在热播，且收视表现亮眼，可说是爱情、事业两相得意。