Haha3岁爱女患罕见病 星妻祈祷：我愿代她受苦

（首尔讯）韩国艺人哈哈与歌手星（Byul）于2012年结婚，至今育有2子1女，是演艺圈内的模范夫妻。不料，星27日却突然在社媒透露3岁小女儿Song得到了罕见疾病，导致过去一段时间内她放下手边所有工作，全心照顾女儿。她满怀感触地说：“跟家人们度过很辛苦的时间。”

星晒出爱女的照片，写下：“Song生了一场病，所以这段时间没有更新IG、YouTube，也放下了专辑录音工作，好长一段时间做不了任何事。”她透露一直以来都很健康的女儿，突如其来生病，不只孩子痛苦，全家人都度过了一段辛苦的时间。

哈哈与星育有三个孩子，经常在社媒晒出甜蜜家庭日常。（取自艺人IG）

女儿的病是“格林巴利症候群”（又称脱髓鞘多发性神经炎）。星心疼道：“我宁愿”生病的是我，每个晚上都在祈祷我能代替孩子承受痛苦，情绪崩溃好几次。不过在跟Song一起住院的这段时间，看到了很多比她更痛苦地躺在病床上的孩子。”她之后便转为那些受病魔折腾的孩子祈祷，希望上天能帮助他们。

她也透露Song现在已经恢复了健康，照片中的女儿对着镜头开心大笑，气色非常好。星欣慰地说：“Song恢复的速度几乎可以说是奇迹。”出院回家休养后，每一天也都持续在进步。先前回诊时，医生宣布“不需要继续药物治疗与复健了！”这才让她放下心中大石。

格林巴利症候群简称为GBS，是一种病毒或细菌感染后，所导致的急性多发性神经炎。病患在感染后，引发身体本身免疫系统反应而产生抗体，抗体“无差别”攻击人体的周边神经髓鞘细胞，造成周边神经系统瘫痪，导致感觉、运动或自律神经失调。常见症状有四肢发麻、手脚无力、走路频繁跌倒、吞咽困难、呼吸困难等；病程恶化非常快速，严重时需气切，少数人会因缺氧死亡。