朴敏英“携神祕富豪见双方家长” 男友爆曾涉千万元诈欺案

（首尔讯）36岁韩国女星朴敏英（Park Min-young）爆出新恋情，男友遭起底是39岁富豪姜钟贤（译音，Kang Jong Hyun）。据韩媒报道，两人8月时一起到对方的家送礼，已见过彼此的父母，进度飞快。姜钟贤的背景神祕，是多家公司的幕后老板，财力雄厚，朴敏英开的黄色兰博基尼Urus就是他送的礼物。但他曾卷入诈欺案，身分并不单纯，也让朴敏英的粉丝非常担心。

朴敏英正在拍tvN新剧《月水金火木土》，瘦了一大圈双颊凹陷，引起外界关注。据报道，她8月3日不用上戏，就到芭蕾教室上课，全身穿着名牌，贵气逼人。她下午结束课程，驱车前往江原道的原州市，也就是男友的老家。穿着名牌拖鞋的姜钟贤，被目睹拿着要送给父母的礼物走在前方带路，朴敏英跟在后方。

用完晚餐后，一群人步出公寓，男方的母亲出来送客，朴敏英挽着男友的腰与肩膀，看起来非常亲近。他们道别后直奔首尔清潭洞，也就是朴敏英与父母同住的高级住宅。这次换朴敏英先下车带路，男友从私人司机手中接过礼物盒进屋。小俩口1日往返原州和首尔，拜访双方的父母，恋情连父母都认证。

姜钟贤的身分神祕，韩媒“Dispatch”经过2个月追查，发现他是多间上市公司的幕后老板，名片上注明开发韩国加密货币交易所“Bithumb”的公司“Vidente”、直播App“Bithumb LIVE”，以及制鞋、新概念媒体等企业的会长。但韩媒致电求证，员工回答会长是姜钟贤的妹妹姜智研。

朴敏英被拍到跟姜钟贤约会，还互到彼此家中拜访对方父母。（取自“Dispatch”面簿）

姜钟贤住在首尔汉南洞高级豪宅，朴敏英常在此进出。他也拥有多辆名车，举凡兰博基尼、宾利、劳斯莱斯等车款应有尽有，还会因地点变换所驾车款。朴敏英用来代步的黄色兰博基尼并非登记在她名下，而是男友送的爱的礼物。

还有人向韩媒爆料，指男方跟黑道也有关系密切，游走在黑白两道。

韩媒发现他于2014、2015、2016年涉嫌诈欺罪，向金融公司发行私募债券4500万新元，对方目前未收回的债券约1400万新元。首尔中央地院2016年的判决文，对他判处2年6个月有期徒刑、缓刑3年。

朴敏英过去传緋闻的对象都是男神等级。她2011年与李敏镐拍《城市猎人》假戏真爱，杀青后被拍到在首尔清潭洞约会，不过恋情公开半年就见光死。她2018年以《金秘书为何那样》再创事业高峰，遭爆与搭档朴叙俊早已秘恋3年。网民搜出“双朴”疑似同游美国，拥有同款帽子及鞋子，朴叙俊将球衣背号换成34号——朴敏生日3月4日，还指2人的爱犬都是比熊犬，双方住处都住在江南清潭洞，只要10分钟路程，但他们口径一致否认交往。