【视频】截肢后回家踏出第一步 段伟明：我没有放弃

段伟明出院回家后如何重新适应日常生活？（点击视频观看）

继去年的《最强配角》系列节目后，zaobao.sg团队再次探访了61岁的本地资深艺人段伟明。过去1年，他遭遇交通意外、丧母，本月初更因糖尿病病情恶化，入院动截肢手术，切除左小腿保命。

自嘲因少了一只腿，不再是“正常人”的段伟明，现在如何自理生活起居？洗碗、扫地和抹地……这些看似平凡的家务事，他现在做起来又有什么不同？

段伟明坦言：“我之前都是有做这些东西（家务）的，现在只是没有了一只脚，比较不方便，但我跟我自己讲，这个世界上不知道千千万万个人没有了一只脚、没有了两只脚，人家都是活得好好的，我段伟明不可能不可以的！”

拍摄途中，段伟明与zaobao.sg团队话家常，谈及《最强配角》系列已经是一年前的事，没想到这次二访，却是因截肢的噩耗。向来真性情的他笑说：“希望下次你们来拍我已经装上义肢了！”

这次截肢如何改变了段伟明看待事情的感受？请点击视频。

人间有情！街坊邻居知道段伟明回家了，除了热情送补品、食物，每每看到他下楼吃饭时，也会上前关心他，甚至主动提出要帮他推轮椅。但他却“不近人情”，拒绝了他们的好意？

究竟怎么回事？点击视频彩蛋，看段伟明与邻里之间温暖可爱的互动。