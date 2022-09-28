陈泂江：跟金银姬拍《黄金巨塔》发生尴尬事

陈泂江片场透露，与金姐金银姬拍戏发生尴尬事！

泂江提到，跟金姐金银姬拍《黄金巨塔》发生尴尬事，“金姐有推菜篮车子的戏，拍完后她习惯性想要抓菜篮扶手，结果一次原本要抓住菜篮扶手，却不小心抓住了我的脚，还靠近敏感部位……”，两人顿时一阵尴尬，不过之后在片场当着玩笑来讲。

《黄金巨塔》故事讲述在邻里PK赛获得冠军的“阿嫲黄金塔”惹上官司，被某财团指她侵犯商标版权。故事回到半年前的大牌88租赁组屋……

《黄》星期三（9月28日）早上在剧组租下来的场地，并将场地布置成组屋拍摄，记者走访参与《黄》的演员吴劲威、陈泂江与金姐金银姬。

曾想退出娱乐圈

泂江受访时透露，攻读大学的前四年， 眼见同期的艺人都已接拍吃重角色，他演的却都是咖哩菲角色， 一度令他自我怀疑，也很沮丧，想退出娱乐圈，往房地产发展。

“我给自己一年时间，如果还是不行，就必须放弃。”泂江说。

但很幸运的，他在毕业后接拍了电视剧《星洲之夜》， 就开始担演比较吃重的角色“罗小小”，这角色令他广为人知， 之后在演艺圈的发展就一帆风顺了。

除了演戏，泂江歌喉不错，之前就有填词演唱《夜空的魔法》， 泂江说拍戏之前就已唱歌，之后还是会陆陆续续推出单曲。

《黄》中有个弟弟吴劲威，现实中他并无弟妹，但在演艺圈， 泂江与两男星的关系彷如“兄弟”：“一个是张哲通、 一个就是吴劲威，他们若遭遇挫折，我愿意给予帮助， 与他们分享我的经验，希望能减少他们在演艺圈走冤枉路。”

演技挨批 吴劲威感讶异

被问及演技差争议，吴劲威表惊讶，放话：希望每一部戏的表现都有进步！

吴劲威在《黄》中饰演一个刚出狱欲重新投入社会，却被外界投以异样与歧视眼光的人，与陈泂江有兄弟情谊。

对于他在《卫国先锋2》被观众批评演技不好，他的反应显得很惊讶。

他回应记者，希望每一部戏的演技都有进步。会否因演技被批去上演技课呢？

吴劲威称，曾去艺术学院培训了三年，吸取很多有关演技的知识，故暂时不会再去上演技课程。

问起工作，吴劲威乐于分享，但对于感情一事，他守口如瓶：“没什么可说。”

吴劲威在剧中与陈泂江有兄弟情谊。（梁麒麟摄）

金姐金银姬拍《黄金巨塔》左脚韧带受伤。（梁麒麟摄）

金银姬伤韧带 忍痛开工

金姐金银姬拍《黄金巨塔》左脚韧带受伤，赞陈泂江、吴劲威待她像对亲奶奶！

金姐在拍摄《黄》期间，不慎弄伤左脚韧带，为了不耽误拍摄，包扎伤口后坚持开工，希望撑过去就好。

“希望下一部戏拍摄档期别那么满，一天拍五场戏就好。”金姐说。

她受伤后，剧中两个“孙子”泂江、劲威都对她嘘寒问暖，甚至扶她上厕所、守候门口，又搬椅子给她坐，暖心举动无异于亲孙。

“戏里戏外都像我孙子！”金姐笑赞，她说家中三岁的孙子看她包扎脚也关心问：为什么那么久还没有好？

泂江与劲威还对她年轻时的模样充满好奇，金姐出示20岁花样年华照片，两型男还大赞漂亮，“当然啦，年轻时才43公斤，如今已经65公斤了！”