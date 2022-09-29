59岁葛莱美得主Coolio暴毙浴室

（综合讯）90年代以一曲《帮派天堂》（Gansta’s Paraside）红翻天，并荣获葛莱美音乐奖最佳饶舌演出奖的美国饶舌歌手酷力欧（Coolio），惊传在友人洛杉矶家中猝死，终年59岁。

根据TMZ网站报道，Coolio到友人家串门子，没想到借用浴室后一去不回，友人发现他倒在地上不省人事，医护人员抵达后确认他已气绝身亡。他疑似因心脏骤停死亡，但真正死因仍待判定。

Coolio本名Artis Leon Ivey Jr.，出生于美国宾州，后来搬到西岸嘻哈音乐胜地康普顿，成为饶舌歌手。他因1995年校园剧情片《危险游戏》主题曲《帮派天堂》大红，隔年获葛莱美奖肯定，被视为将帮派饶舌推向主流的重要人物。他也曾演出香港导演唐季礼执导的《雷霆战警》，与藤原纪香和林心如有不少对手戏。

他今年7月才在受访时回顾《帮派天堂》的成功，“你做音乐时根本不会想到什么可行、什么不可行，这就是《帮派天堂》最惊人的地方，而我相当引以为傲，这首歌4年前才放在Youtube平台上，4年就达到10亿点击次数。”他得意说，“我与饶舌歌手五角（50 Cent）的《In Da Club》同周达成10亿点击次数，它花了17年，我只花4年。”他共推出8张录音室专辑，参加过实境节目演出，也曾推出网路烹饪节目《Cookin’ with Coolio》还出版食谱。