锺嘉欣被邻居及幕后人员爆料“亲切形象是假的”

（香港讯）怀着第三胎的锺嘉欣目前身在加拿大温哥华专心养胎待产，近日有网友于当地的服装店偶遇嘉欣，朴素打扮的她气质依然，获网民大赞：“本人超美超有气质，比网上的图都还有好看”。该名网民跟嘉欣打招呼并获对方亲切点头回应，可惜锺嘉欣当时急着要走，网民便不好意思要求合照。

事件放上网后引起网民热烈的讨论，有网民指锺嘉欣不喜欢被偶遇时合照，不少人试过遭她拒绝。有网民甚至指她“人前人后两个样”、“电视上看见的亲切形象是扮出来的”、“人品差”等。但也有网民支持锺嘉欣，认为明星在私人时间不想合照很正常。

但网上却有不少自称是锺嘉欣的邻居或幕后工作人员力数她的不是。锺嘉欣在香港时一直住在将军澳，有称声与她是邻居的网民爆料，以往不时会在屋苑的商场见到锺嘉欣，可是看向锺嘉欣的时候，她却把脸转向别处。

该网民表示：“看一下她就黑脸歪嘴怒视”指锺嘉欣当时的态度很不友善。还有声称住锺嘉欣隔壁的邻居说︰“一起上楼，她走在我后面，一直在我身后‘啧啧声’怪我走得慢阻碍她。”

另外，有自称是从事幕后工作的网民说，锺嘉欣只会对某些人友善，而且人品差：“她对我们这些低职位的人态度差，是出了名的，行内人都知道”、“她真的好假，一秒变脸又超级没礼貌人品差”。不过也有网民质疑这些爆料者所说的真伪，甚至指可能是无中生有的抹黑和网络欺凌。