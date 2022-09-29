娱乐吃瓜：家庭旅游不踩地雷 向云陈罗密欧等分享秘诀

黄俊雄最近带妈妈去旅行，背着她偷偷在社媒上传合照，写到“最好在她发现，或者她姐妹告诉她之前多上载多一些。”帖文泄露母子逗趣的相处模式，让人对他们这趟亲子旅游充满好奇。

各国冠病疫情逐渐稳定，旅游条例逐步松绑，国人纷纷出国度假，很多人在“闭关”两年多后选择和家人同游。向云全家最近去了新西兰，沈琳宸“全村人”飞到了澳大利亚柏斯，陈罗密欧和黄俊雄与家人则选择墨尔本作为目的地。

与家人同游能促进彼此感情，但也随时踩到地雷，艺人们出游时是如何避免摩擦和争执，他们有什么家庭旅游的“秘方”，这趟出游最大的收获又是什么？

向云

家庭旅游秘方：不计较 + 有商有量 + 合作精神

向云18天的新西兰家庭旅游让她把能量充足，她受访时说：“身心都非常放松和愉快，疫情让人抑郁，而这趟旅程让我松懈下来。”

向云一家四口加上崇喆，9月份到新西兰自驾游，朝夕相处不但没有吵架，感情反而更好了，“孩子们这几年各忙各的，像这样‘捆绑’在一起18天其实挺难得。我们一路都有商有量，彼此摸索出一套相处之道。这次也让我意识到孩子们都长大了，要用成年人的方式跟他们沟通，听取他们的意见。”

她笑着说：“以前孩子还小，出国时之财会很紧张地安排好一切，但这次是一心规划行程，叮咛我们要穿什么衣服，还会煮很好吃的食物给我们吃，我和之财就负责玩乐就好。”

此行让向云难忘的，是有机会走在冰川上，“我们坐直升机登上Mt Cook，穿上装备走在冰川上，我可是用尽了全力哈哈哈！从黄昏走到黑夜，太阳下山的景色真是太美了。”但之后摸黑下山的路程让她有些忐忑，“幸好有家人陪伴，孩子们怕我走失所以让我走在前面。”

向云和家人在冰川上留影。（取自IG）

人多好办事，他们在旅途中各自发挥所长，有的人擅于带领，有的人负责烹饪，有的擅长开车，“大家发挥合作精神，而且不会计较。在新西兰自驾因为路途遥远，而且一些路相当曲折，所以一定要保持警惕，最好还要有人轮替，不然会很劳累。”

这次和女儿一心的男友崇喆同游，是否有从旁观察“未来女婿”？向云说：“他一直都是很乖的孩子，这次我还发现他很独立，不会给人麻烦，而且很细心，我们要什么他都可以从包包里拿出来，就像哆啦A梦那样哈哈哈。”

向云在家人的鼓励下成功挑战登山。（取自IG）

沈琳宸

家庭旅游秘方：互相体谅 + 忍耐 + 珍惜

沈琳宸觉得与家人相处的时间是旅行中最大的收获，“以前我总是把行程排得满满的，但后来发现大家在乎的是彼此的陪伴，去哪里做什么都是其次。”

疫情前沈琳宸就会跟自己以及老公的家人一起旅行，今年9月初他们终于再次“全村人”一起出动，一行12人同游澳大利亚的柏斯10天。这也是沈琳宸2岁的女儿Layla第一次和那么多家人出国，“她在出发前就非常兴奋与期待。”

沈琳宸的女儿Layla第一次和全家人一起旅游。（取自IG）

行程由沈琳宸和大嫂一起策划，“很幸运的，每次家庭旅游都很顺利，父母都信任我们的安排，不会有什么意见，一家人相处得融洽。”不过因为沈琳宸怀有四个多月身孕，她坦言这趟确实比以往更累，也需要格外谨慎，“但是一年一次OK的，很难得家人可以共处10天，做一些平时不会做的事。”

要如何策划12人的旅游？她分享道：“我们会考虑到长辈和小孩的需求，以他们为主。最重要的是互相配合及体谅，保持开放态度，随时依照情况作出调整。”

让她最难忘的是和家人相处的时光，“我们住在很漂亮的民宿，一家人可以坐在一起聊天，我们还第一次出海看鲸鱼和海豚，这些都很难忘。”

沈琳宸一行12人到澳大利亚度假。（取自IG）

另一件难忘的事，是大嫂和她父亲的包包被偷走了，“我们当天安排了当地的摄影师为我们拍全家福，还没拍完就发现放在车上的包包被偷了，护照等都不见，非常麻烦，大家的心情也大受影响。”她因此提醒大家，出国在外要处处小心，“我们以为澳大利亚很安全，但这样的事还是发生了，所以真的不能掉以轻心。”

朝夕相处难免会有摩擦，该如何化解？沈琳宸分享道：“我妈妈在旅途中会想帮我照顾女儿，但她的方式未必合我的意，这时我会告诉自己，难得和妈妈出国，要珍惜要忍耐。妈妈看到我忍耐，她也会忍哈哈哈。其实日后大家都会忘记那些不开心的，只留下美好的回忆。”

陈罗密欧

家庭旅游秘方：随和 + 照顾不同需求 + 珍惜相处时光

罗密欧全家8人到墨尔本游玩，他说：“我们很少一起旅游，因为大家都忙着工作，哥哥也有自己的家庭，加上我的工作时间不固定，所以通常要出国都要策划很久，而且很多时候都临时取消，最后一次家庭旅行是大概我侄儿出生前，大概12年了。”

难得一起出国，这趟旅程让罗密欧充满回忆，“最难忘的是看到爸爸妈妈为我们准备早餐。”陈妈妈每天早上都会为家人准备早餐，陈爸爸则负责泡咖啡，“每天看到爸妈在厨房忙着准备早餐，让我回想起以前他们也常这么做，只是我工作了以后搬出去住，哥哥也有自己的房子，所以这样的情景已经非常少见。”

陈罗密欧和家人享受着彼此的陪伴。（取自IG）

这次的行程由罗密欧一手策划，“什么时候开车，什么时候待在市逛街，这些都要去思考。饮食方面，小孩子不吃辣，爸妈不吃西餐，所以要找到适合大家的食物，所以策划上是有一点难度的。”

让罗密欧庆幸的是，家人都很随和，完全没有吵架，“我们完全不会踩到彼此地雷，大家都不会为难彼此，很和谐地享受这一个星期的时光。

对他而言，最大的收获是和家人在一起的时光，“这是金钱买不到的，这个回忆会一直伴随着我们。我们这次拍的全家福很漂亮，我觉得比在摄影棚里拍的更好看，因为那些笑容是由内而发的，是很珍贵的。”

陈罗密欧认为在旅途中拍的全家福是最漂亮的。（取自IG）

黄俊雄

家庭旅游秘方：妈妈快乐所以我快乐

黄俊雄9月中和妈妈两个人到墨尔本度假，这是他相隔10年再次带妈妈出国，“10年前那次旅行是因为爸爸离开，我觉得要花多一点时间陪妈妈。这次则是因为我之前去纽约上课五个星期，疫情期间也没法旅行，所以想多花点时间跟妈妈相处。”

他感触地说：“回忆是很可贵的，我们在墨尔本度过很开心很美好的时光，我觉得母子能有这样的时间是很幸福的。”他也因为妈妈比10年前开心许多而觉得安慰。

妈妈的笑容是黄俊雄最大的欣慰。（取自IG）

虽然黄俊雄在Instagram的帖文中调侃妈妈，但他解释那是在开玩笑，“总的来说，这趟旅行非常愉快，偶尔有小口角但我们很快就忘了。”他举例，两人为了拍照有些意见不合，“我们其实都不想拍独照，但妈妈想帮我拍照，我又想帮她拍，她拍了又担心拍不好，我帮她拍的她又说要删除，所以就起了一点争执，但很快就没事了。”

这次到大洋路（Great Ocean Road）自驾，令黄俊雄很难忘，“在大自然中感觉很自由，妈妈担心我开车会累，一直喂我吃东西，这让妈妈想起以前爸爸开车时，她也是这样喂他的。”

而此行大的收获，黄俊雄说：“当然是可以跟妈妈度过美好的时光，妈妈今年65岁了，我只希望她可以继续健康，心情越来越愉快，希望接下来不用再等10年，我可以时常带她去旅行，彼此有相处时间，看到她微笑，我心里其实是非常快乐的。”