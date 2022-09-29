88岁“大盗歌王”林冲来新探亲 游星耀樟宜吃猫山王

因疫情近四年没出国，88岁“大盗歌王”林冲来新探望妹妹，也参与多场教会活动，分享他去年3月中在医院逃过死劫，化险为夷的亲身体验。

林冲星期三（9月28日）晚上接受《新明日报》访问，记性很好的他仍记得记者曾在2018年在曼谷访过他，他笑说，星期三下午来新经过星耀樟宜，赞叹视觉非常惊艳，“就像进入了一片漂亮梦幻的森林”。他抵新后，便去品尝猫山王榴梿。“我还很喜欢吃新加坡的叻沙，太美味了！”

疫情肆虐，演艺工作停顿，热爱表演的林冲原预计今年9月24日赴美国洛杉矶表演，不料当地疫情严峻，忽然喊卡，林冲心情陷入谷底、后来受到本地教会盛意邀请，立即答应来新，“疫情期间已有近四年未来看妹妹，这一次除了参与九场教会活动，也想来陪陪她。”

林冲透露，唯一的妹妹家在狮城，三个外甥女都嫁到国外， “我现在就住在妹妹家啊！”

林冲9月28日下午抵新，赞叹星耀樟宜令他非常惊艳。（受访者提供）

林冲去年3月中在台湾入院动手术，险象环生。（受访者提供）

动手术失血昏迷 鬼门关绕一圈

林冲亲切友善，说话思路清晰，其实去年他曾因动手术几乎在鬼门关走了一圈！

“我真的以为动手术当天就是我的忌日！”林冲因为左脚动脉血管阻塞入院开刀，但由于年事已高、有慢性病，加上血管严重钙化，手术过程中血压一度降到40，大量出血导致休克，情况危殆。

“我清楚记得当天是3月16日下午动的手术，我经历全身麻醉，但晚上恢复意识时听到医生很紧张的说‘失血’喊着护士，隐约看到墙上的挂钟已是晚上11点多……”

当医生安排干儿子兼经纪人吴台生（Kevin）来探望他，林冲感觉不妙，内心不住呐喊祷告，希望上帝救他，让他多活一些时日，他不想走，他还有很多理想不曾实现。他说，因为严重失血，前后输了12包血，后来，陷入昏迷……

再度苏醒时，林冲已跨过最危险的阶段，医生找到了出血点，快速地为他进行了血管缝合，他后来从加护病房转到普通病房！

曾暴瘦至57公斤

“我年纪不小了，我还有多少时间呢？但我仍有理想，我有坚强的意志力，希望能好好的在舞台表现一下，我相信自己一定做得到……”林冲感叹。

不过，因动手术元气大伤，178公分的林冲暴瘦至57公斤，但他天天到公园散步，积极锻炼身体，也很小心饮食，如今已有60公斤。

林冲热爱大自然，如今人在狮城，最想去哪里，他说：“夜间动物园、飞禽公园……”

林冲也开心透露，本地教会单位还准备为他筹备两场大型的演唱会，语气有掩不住的兴奋，他是如此钟爱舞台演出……