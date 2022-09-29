出演《你》获赞 黄振隆想挑战“眼技”

本地男星黄振隆想以表情、眼神演戏来挑战自己。

月前，黄振隆出演《你的世界我们懂》被赞赏，甚至有观众在《联合早报》娱乐版留言栏目《观众大声说》留言，说他是本地难得一位唱歌、主持和演戏都表现亮眼的艺人，期待他有更好的表现。

对于不少观众的称赞，黄振隆星期三（9月28日）接受《新明日报》访问时表示很开心观众喜欢《你的世界我们懂》，更感谢观众对他的赞赏和演技上的肯定。

被《过江新娘》角色启发

歌台出身，黄振隆对演戏相当陌生，他说，虽然这些年拍了好几部剧集，但真正开始让他了解什么是演戏，以及如何准备一个角色的，是演出《过江新娘》中的“秦胜利”一角，“那个角色使我了解什么是真正的演戏，也爱上了演戏。”

记者问他接下来希望挑战什么类型的角色？

他答道：“不用言语，单靠表情和眼神来表达情绪的角色。”

唱歌是最爱 将回归歌台

跨足戏剧，黄振隆仍喜欢唱歌，也会回归歌台表演。

唱歌、主持和演戏，黄振隆说他都喜欢，而自己对唱歌热爱仍然未减，“唱歌是我的最爱，从小就爱音乐爱唱歌，这个兴趣永远不变。”

从歌台出发，再参与演戏，黄振隆说很开心更多人认识他，“有些年轻人看到我在电视上的演出，知道我会唱歌，也是歌台出身，就会到歌台看我演唱，无形中这些年轻人就会去了解歌台文化，所以我感到很荣幸。”

黄振隆也说，即使拍戏再忙，他仍然会回归歌台演唱，“其实最近都有回到歌台唱歌，唱歌是我的最爱，歌台是我的舞台，所以有时间有机会还是会回去歌台唱歌。”