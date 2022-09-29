《鱿鱼游戏》郑好娟入选《时代》次世代百大人物

（综合讯）28岁韩国女星郑好娟（Jung Ho-yeon）从模特儿转战戏剧圈，首次演戏就以Netflix原创剧《鱿鱼游戏》红遍全球，夺下美国演员工会奖视后，人气三级跳。

她的IG追踪人数飙破2277万，更入选美国《时代杂志》“2022次世代百大影响力人物”（TIME 100 Next），成为名单中唯一的韩星。

《时代杂志》从全球政商界、娱乐圈和体育界等多个领域，选出百名最具影响力的次世代人物。戏龄才1年的郑好娟打败众多韩星前辈，被选进“杰出人物”（Phenoms）名单，与好莱坞女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、NBA灰熊队球星莫兰特（Ja Morant）一起上榜。

郑好娟2010年以模特儿身分入行，虽然曾站上纽约、伦敦、米兰和巴黎世界4大时装周伸展台，但讨论度不高。她去年演出《鱿鱼游戏》的脱北玩家“姜晓”崭露头角，打开全球知名度，跃升LV全球品牌大使，成为好莱坞的新宠儿，还签给美国4大经纪公司CAA（Creative Artists Agency），成为“小布”布莱德毕特（Brad Pitt）等大咖同门师妹。

星运大开的郑好娟已确定演出奥斯卡金奖导演艾方索古瓦龙（Alfonso Cuaron）执导的Apple TV+惊悚美剧《Disclaimer》，扮演澳大利亚影后姬蒂班查（Cate Blanchett）的得力助手“金”（Kim），是个聪明、朝气蓬勃又具有野心的女生。