金银姬成“乐龄广告女王”

开年后广告工作不断，本地资深艺人金银姬在广告界吃香。

从今年农历新年起，金银姬（金姐）的广告陆续出现在电视和社交媒体平台上。年初到N字母开头的超市买年货时，随处可见金姐的“万象更新，金银满屋”广告，下来几个月又看到她为M快餐介绍手机点餐方式，为S电信推广乐龄迈向数码化的信息等，俨然“乐龄广告女王”。

收入花在买药、保健

金姐在新剧《黄金巨塔》片场接受《联合早报》访问时回应，今年接到的广告确实比往年多。除了上述提及的，还有燕窝广告，下来两个月也会投入其他广告拍摄。金姐说：“新加坡三个大广告（指超市、快餐、电信类的广告）我都拍到了，真的很开心呀。”

广告收入虽然增加，但金姐觉得自己在药物、健康方面的花费也多了，庆幸自己年过70仍有工作做，“所以会认真地做，做到最好。当然，还好我的记忆力还行，还可以继续记住很多台词。”

金姐近来拍戏劳累，素来中气十足的她受访时声音沙哑。《黄金》拍摄密集，因特地为剧搭建的租赁组屋场景将拆，剧组不得不赶戏。早前拍戏时，金姐不慎伤到左脚韧带。左脚得养伤，金姐目前仰赖右腿多一些。她无奈笑说：“变成右腿抽筋了。”

陈泂江吴劲威 剧中同时爱上何盈莹

金姐剧中和陈泂江、吴劲威演出祖孙三人，陈泂江和吴劲威已一连合作三部剧，这次兄弟俩还爱上了同一人。

陈泂江饰演的房屋经纪，原本很爱慕虚荣，但在遇到何盈莹后一同经历了不少事，渐渐了解到什么才是对自己最重要的。

何盈莹 戏里戏外都扛起“家事”

何盈莹（左）和林昭婷剧中饰演亲姐妹。（梁麒麟摄）

何盈莹和林昭婷在剧中饰演亲姐妹，姚彣隆扮演她们的颓废父亲。

何盈莹在戏里撑起整个家，戏外的她是家中老大，弟弟小她一岁。当大姐是否面临有辛酸无人知的情况？她说：“家里如果发生什么事，我都得先站出来处理。父母没有特意要我这么做，但身为大女儿就会这样做。”

林昭婷自《回路网》后再跟姚彣隆演父女，两人在《回》的对戏次数少，姚彣隆不记得演过父女，“这次跟彣隆大哥说‘一定要记住我’，他说‘记住了’！”