李李仁在《迷失安狄》挑战跨性别者 本地10月“爱与自豪”电影节放映

台湾男星李李仁挑战演出跨性别者的《迷失安狄》，以及金马奖得奖片《我的灵魂是爱做的》等片，将在今年的“爱与自豪”（Love & Pride）电影节推出。

《迷失安狄》以社会边缘人为主角，故事围绕性别议题、非法移工等话题展开。《迷》是林心如首次担任电影监制，李李仁则大胆挑战演出跨性别者。

《我的灵魂是爱做的》刻画26岁的公民男教师凯文，对学生及同事温和有礼，下班之余参与同志运动，在茫茫人海中寻找爱情，结果爱上一名爱之病已婚男。影片曾入选新加坡国际电影节、西雅图国际影展与法国南特影展等，饰演凯文的演员邱志宇入围第56届金马奖最佳新演员，演员张诗盈则获金马奖最佳女配角奖。

“爱与自豪”电影节 10月7日至16日举行

“爱与自豪”今年10月7日至16日在嘉华新达城、嘉华怡丰城和嘉华豪城举行，推出七部来自本地、加拿大、英国与台湾的电影，R21片除了《我的灵魂是爱做的》，也包括以本地跨性别者为题材的《一些女人》（Some Women）等五部。台湾片《迷失安狄》是唯一的M18电影。

进入第13个年头的“爱与自豪”由嘉华主办，目的是让大家对少数群体包括同志与跨性别者有更多的了解。可透过嘉华网址或戏院购票。