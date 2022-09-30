《你的世界我们懂》 釜山角逐最佳戏剧奖

（本地讯）第四届亚洲内容奖（Asia Contents Awards）星期三（28日）公布入围名单。本地剧《你的世界我们懂》角逐最佳戏剧奖，其他入围剧集包括《非常律师禹英禑》（韩国）、《新闻记者》（日本）、《八角亭谜雾》（中国大陆）和《良辰吉时》（台湾）。

《我的国土》方展发马艺瑄 分别入围视帝与女配角奖

马艺瑄（左）在《我的国土》心怀鬼胎，接近方展发。两人的演技受青睐。（新传媒提供）

最佳男演员奖方面，本地男星方展发凭英语剧《我的国土》（This Land is Mine）入围。他的对手是《良辰吉时》的李康生、韩剧“Trace”的任时完、日剧《Tokyo Mer行动急诊室》的铃木亮平以及《八角亭谜雾》的段奕宏。

马艺瑄以《我的国土》的表现，与日剧“DCU”中村杏、《八角亭谜雾》吴越、《Tokyo Mer行动急诊室》中条彩未和《良辰吉时》陈姸霏在最佳女配角奖里一决高下。

《非常律师禹英禑》朴恩斌、大陆剧《江照黎明》马思纯、《新闻记者》米仓凉子、港剧《反起跑线联盟》梁咏琪与哈萨克斯坦“A Perfect Bride”的Zhanar Aizhanova争夺最佳女主角奖；入围最佳男配角奖的演员包括韩剧《鱿鱼游戏》朴海秀、《八角亭谜雾》祖峰、港剧《IT狗》岑珈其、“Tracer”朴埇佑和泰剧《痛心疾首泰拳真面目》Vithaya Pansringarm。

最佳男新人入围，除了两部韩剧《猪猡之王》崔贤珍、《二十五，二十一》崔显旭，也包括泰剧《流星花园》Jirawat Sutivanichsak、《IT狗》凌文龙以及《新闻记者》横滨流星；最佳女新人则有日剧《金鱼妻》石井杏奈、大陆剧《花朝秋月夜》包上恩、《八角亭谜雾》米拉、《良辰吉时》陈姸霏。

今年的釜山电影节将于10月5日至14日举行，亚洲内容奖是影展针对电视剧而设的奖项，成绩将于10月8日揭晓。据报道，典礼由丁海寅搭档韩国小姐金世妍主持；身为香港电影金像奖协会董事的余安安则获邀担任颁奖嘉宾，她将颁发终身成就奖。