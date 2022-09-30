将到台南参加大型音乐节 Goose担心没人捧场

本地歌手Goose（艺名：我鸟）和乐团成员共四人，将在11月到台湾参加“贵人散步”（LUCfest）音乐节，也会在台北和台中各办一场Livehouse演出。上一次到台湾宣传EP和演出是2019年，之后因为冠病疫情无法出国，Goose对于能再飞台演出很兴奋，但也担心：会有人来吗？

“贵人散步”音乐节11月3日至6日在台南举行，聚集亚洲各地的独立歌手和乐团，Goose告诉《联合早报》：“很期待看到其他歌手和乐团的演出，要趁机取经。”Goose和乐团已开始每周练团，他说：“我们的演出时长40分钟，会有新歌和过去的作品，都是比较摇滚的，更有气氛。这个音乐节的规模比我们以往参与的来得大，我们更紧张，要一直练。”

台湾原先规定入境者必须在酒店隔离3天外加4天自主管理，Goose和乐团为了难得的演出机会，愿意隔离，后来听到台湾宣布最快于10月13日实施“0+7”边境管理政策，入境无须隔离，开心不已，也庆幸已买好机票。Goose说：“现在机票倍涨，我们是在台湾宣布开放边境之前就买了机票，搭乘新航，500多元，真的很幸运。”

Goose的太太、本地创作歌手黄美婷将同行，两人的小孩交由Goose的爸妈照顾。Goose说：“美婷这两三年有发新歌，她也想找Livehouse表演的机会。我们想过把孩子一起带去，但已经要带很多器材了，如果还要带尿布奶粉等，东西太多，也怕无法兼顾。”

Goose与李俊纬合作新歌

Goose最近和李俊纬合作写了一首新歌《想你的时候》，9月30日发行。Goose说：“这次的合作是很新鲜的体验，我通常是自己完成作品，但Marcus（李俊纬）在录音方面比较有经验，他指导我一些录音的技巧、麦克风的位置等，我跟他学了很多。”

李俊纬也说：“我很欣赏Goose的作品和他们现场表演时的能量。我刚开始玩音乐时也曾经组了自己的乐队，所以一直都有与Goose合作的想法，这次的合作真的很开心。”