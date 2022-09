律政韩剧可幽默可暗黑

平价正义 One Dollar Lawyer

争锋相辩 May It Please The Court

9月的韩剧,律政剧开打!先有《依法相爱吧》,接着是《争锋相辩》《平价正义》《The Empire:法之帝国》,还有“Blind”也有律政元素。

今天介绍上周首播的《争锋相辩》和《平价正义》,前者暗黑,后者幽默,各有吸睛力。

“以恶制恶”暗黑元素

郑丽媛(左)和李奎炯在《争锋相辩》从冤家变最佳拍档。(Disney+提供)

《争锋相辩》讲述著名的张山律师事务所王牌律师卢昔意(郑丽媛)胜诉率第一、野心满满,她在即将成为事务所合伙律师之际,被指教唆他人自杀,结果被停职一年,派到乡下当国选律师。

事因一家制药公司的避孕药有副作用,有员工向药物管制局举报后被解雇。卢昔意为制药公司辩护,在庭上曝光公司代表与这名员工的婚外情,指女员工因为男方要结束这段不伦恋,怀恨在心污蔑公司。

卢昔意为了胜诉什么都会做,但也不是没有良心。她的朋友顺英是避孕药的受害者,服用后产生幻觉,刺伤了丈夫,被警方逮捕,顺英向她救助时,她不便公开出头,只能偷偷献计,要顺英假装自杀,把事情闹大,引起媒体对避孕药官司的关注。

卢昔意没想到教唆自杀一事会被揭发,更没料到向警方举报她的是自己事务所的代表张基道(郑进永饰)。张基道其实是利用卢昔意,要她在当国选律师一年期间累积业绩和名声,提升事务所的亲民形象,助他之后参选议员。

卢昔意与胜诉3%的国选律师左时白(李奎炯饰)成了同事。左时白是司法研修院成绩最好的毕业生,可以当法官、检察官,或加入顶级事务所,却选了薪水低许多的国选律师。左时白知道弱者难跟有权势的人对抗,决定用自己的方式惩罚恶人。

观众看完第二集就会知道这部剧在轻松的氛围下藏有“以恶制恶”的暗黑元素,李奎炯接下来作为“暗黑英雄”的表现令人期待。郑丽媛的演技一向生动自然,看了舒服,这次三度演出律政剧,但角色个性与之前不太一样,不会让人觉得缺乏新鲜感。两位主角之前在记者会上互动逗趣,相信火花会不错。

千金小姐遇“千元律师”

《平价正义》中的南宫珉和李奎炯一样,为弱者争取公义,但手法不一样。

《平价正义》以轻松幽默的喜剧风格呈现,南宫珉饰演只收取1000韩元(1新元)作为律师费的“法律英雄”千智勋,为小市民出头,不让委托人因为贫穷而承受不公平的对待。

单看千智勋的外表就知道他不是典型律师——顶着一头时髦鬈发,戴着墨镜,穿着各种颜色的格子西装,还在办公室拿着烫发器弄头发。他处理案件的手法也与众不同,像其中一个案子,一个男子在搀扶醉汉时,被对方指是扒手,被告虽然有四次偷窃前科,但已下决心改过,还在太太面前拿石头砸伤自己的手,以示改过的决心,但他的不良纪录对他不利。

千智勋辩护时,自己先做实验,他搀扶一个醉汉,故意把手伸入对方外套的口袋拿走钱包。两人闹上警局,千智勋坚称没有偷窃,并表明律师身份,警员和醉汉立即相信他无罪。

千智勋以此证实人们有“身份偏见”,之后再让自己的当事人在法庭上演“偷窃秀”,来说明当事人偷窃手法厉害,若真要偷钱包,对方会毫不察觉而不是像原告所形容,明目张胆把手伸进口袋。

千智勋的辩护手段让检察官白玛丽(金智恩饰)不屑,白玛丽没料到两人之后竟然成为同事。白玛丽是法律界贵族出身,在扒手案后结束了检察官实习,以为理所当然可进入爷爷的律师事务所上班,但爷爷要她到千智勋那里实习两个月,如果她半途而废,就不能加入事务所。

千金小姐来到“千元律师”杂乱不堪的办公室,如何适应?加上两人之前有摩擦,如何相处?千智勋又为何放弃检察官一职当起“千元律师”?

《平价正义》是南宫珉和金智恩继《监狱医生》和《黑色太阳》之后三度合作,两人的“笑”果令人期待。南宫珉在《黑色太阳》增肌14公斤,这次已明显消瘦,带着搞笑的造型和演技再次与观众见面,让人看了好开心。

