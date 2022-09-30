NFT也能参加试镜？冯德伦旋风来新 为《无间道》打造衍生宇宙

冯德伦星期四（9月29日）晚上出席本地Web3 IP工作室Mecenia和香港公司Blockbusters Lab联合举办的“在新加坡不眠不休”（暂译，Sleepless in Singapore）活动。冯德伦此趟来去匆匆，星期三抵新，星期五就离开了。他在活动现场接受媒体访问时说，除了出席活动，也跟定居本地的中学同学叙旧，离新前想吃叻沙和肉骨茶。

冯德伦带来全新“电影”作品。不过，这部“电影”非一般。积极参与Web3和非同质化代币（NFT）项目的冯德伦，与寰亚传媒、亚州区块链集团EVG创办Grid6 Studios，结合各方专业，打造NFT动画项目《无间猿》（Departed Apes）。具美漫风格的《无间猿》是香港经典警匪片《无间道》IP的衍生宇宙，完成后将在Web3上映。

对NFT一窍不通的读者，或许跟记者一样，对《无间猿》的概念似懂非懂。冯德伦耐心解说，可将购买NFT比拟成支付高尔夫球俱乐部的会员费，会员人数限量，入会后可享受会员专属福利。

有关NFT的话题，冯德伦侃侃而谈。（陈渊庄摄）

冯德伦谈及对NFT的构想：“比如你的NFT有很多人喜欢，我们就当你的经纪人，好像管理艺人一样。”

在他的构想中，NFT公仔也可以参与电影试镜。“我们最后选的角色，也许是你的NFT。到时，也可以找（周）杰伦或其他名人为NFT配音，NFT是国际化的，没有语言限制。”

《无间猿》的概念并非人人听得懂，冯德伦笑说，他鲜少跟电影圈朋友提起NFT。“对于不熟悉NFT的人来说，太难解释了，需要用很多时间讲解，对NFT感兴趣的朋友则会自己来问我。”

香港电影不死但要生存

曾流传一说“香港电影死了”，元宇宙电影是“救市”的方法之一？

冯德伦说：“我不同意‘香港电影死了’的说法。所有事情都有循环，比如我刚入行时，韩国并没有走入国际的电影，但慢慢地有很多好导演‘跳’出来。我们（香港影业）虽然没有很多资源，但不代表拍不出好作品。我最欣赏杜琪峰的《枪火》，这部片是他用300万港元（约55万新元）拍出来的。没有那么多钱时，就要破格思考。有一部电影走入国际后，整个影业就有势头了。”

他强调，香港电影虽然不死，但得努力生存：“只要电影人还没有改行去开Uber，那就还有机会。”

升格导演的冯德伦透露，近期将回归演员身份拍港片，以行动支持香港影业。

冯德伦来去匆匆，星期三（9月28日）抵新，星期五（30日）就离开，此趟也跟定居本地的中学同学叙旧。（陈渊庄摄）

在苦闷的疫情中找亮点

冯德伦的影视工作计划，在冠病疫情暴发后延缓了。他说：“但，很多人比我苦。疫情虽然让人痛苦，但还是可以找到亮点，比如，这三年里我有比较多的时间陪家人，也比如，为工作到某处、必须隔离两三个星期时，我就用时间写剧本，我从来没有一个人写剧本，在隔离期间做到了！所以，要继续自我挑战，做全新的事情！”

20分钟的访问里，冯德伦几乎有问必答，唯独不聊私生活。媒体原本想问几道关于妻子舒淇、夫妻生活的问题，不过，还没发问就被冯德伦一句“今晚不聊八卦哦”制止了。