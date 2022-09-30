亚洲影艺创意大奖区域成绩揭晓 林慧玲对上“梅艳芳”

亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）星期五（9月30日）中午公布各地区的奖项得主，赢家们将于12月7日及8日角逐亚洲总冠军荣衔。本地最大赢家是由Weiyu Films制作的英语剧《我的国土》（This Land Is Mine），拿下新加坡区的最佳剧集奖、最佳女主角奖（林慧玲）、最佳男主角奖（方展发）等五奖。

林慧玲代表新加坡角逐亚洲最佳女主角奖，她的对手包括《梅艳芳》王丹妮、《少年法庭》金惠秀（也译金憓秀）、《华灯初上》杨谨华等10个地区的女演员。传记电影《梅艳芳》在戏院放映，后来剪辑成五集《梅艳芳》（导演版）在串流平台播映，从“电影”变成“剧集”，因此可角逐亚洲影艺创意大奖。

方展发连中双元

方展发争夺亚洲最佳男主角奖之路，遇上《逆局》的周渝民、《星空下的仁医》马国明、《D.P.》丁海寅、《你好，我是谁》寇世勋等11个地区的男演员。方展发可谓连中双元，星期三（28日）才凭《我的国土》入围第四届亚洲内容奖的最佳男演员奖，如今又有喜讯。

方展发9月底凭《我的国土》角逐两个亚洲影视奖的最佳男主角奖。（档案照）

凯丽、Aric Hidir角逐配角奖

新传媒剧《快跑吧，丽娇》的凯丽（卢传瑾）是新加坡区的最佳女配角。她将跟《铁拳英雄》姚子羚、《少年法庭》李姃垠、《你好，我是谁》刘引商等九人争当亚洲最佳女配角。Aric Hidir凭马来语剧“Spy：Special Police Youth Unit”成为新加坡区最佳男配角。他的“亚洲对手”包括《飞虎3壮志英雄》的梁竞徽（原名梁烈唯）、《华灯初上》的吴慷仁等八名男演员。

凯丽在《快跑吧，丽娇》的演出获得评审青睐。（新传媒提供）

李国煌晋升亚洲最佳笑匠？权怡凤、李铭顺角逐亚洲主持人奖

最佳喜剧演员奖的本地得主是gov.sg网络剧《都是你啦！》的李国煌，他在剧中扮演陷入中年危机的一家之主。他的亚洲对手有五人，当中，本地观众较熟悉的是港剧《青春不要脸》的丁子朗。

李国煌在《都是你啦！》扮演陷入中年危机的一家之主。（哇哇映画提供）

《权听你说2》权怡凤对上《综艺大集合》的胡瓜、《思家大战》李思捷等七人，争夺亚洲最佳综艺主持人奖。李铭顺主持的《阿顺有煮意》8月底于新加坡亚洲内容大奖拿下最佳资讯娱乐节目奖（亚洲单个市场），节目这回将角逐亚洲最佳实况节目奖，李铭顺也代表新加坡角逐亚洲最佳实况节目主持人奖。

《阿顺有煮意》拉队到乌敏岛拍摄，左为主持人李铭顺，老婆范文芳是节目嘉宾。（新传媒提供）

《我的国土》不易突围

《我的国土》若要得亚洲最佳剧集奖，须要打败中国大陆剧《理想之城》、韩剧《二十五，二十一》、港剧《星空下的仁医》、日剧《勿说是推理》、台湾剧《华灯初上》等14个地区的剧集。

另外，哇哇映画制作的《哇到宝》及沃土影视制作的《拯灵49天》，将分别代表新加坡争夺亚洲最佳喜剧奖和最佳单集剧／电视电影奖。

揭晓总冠军得主的亚洲影艺创意大奖颁奖典礼，将于12月7日及8日在新加坡赞美广场礼堂（Chijmes Hall）举行。各大奖项的完整名单，可上网www.asianacademycreativeawards.com查询。